Don de 3 000$ à l'organisme Ouvre ton cœur à l’espoir

L’agence de l’Industrielle Alliance de Saint-Georges vient de faire un don de 3000 $ pour soutenir la mission de l'organisme Ouvre ton cœur à l’espoir.

La somme provient du Prix du président, octroyé récemment au bureau du groupe financier à Saint-Georges, une distinction d'excellence qui comporte des montants à offrir à des organismes du milieu.

Ouvre ton cœur à l’espoir soutient financièrement et moralement des familles vivant avec un enfant gravement malade, sur le territoire de Beauce-Etchemins.

« C’est l’une de mes clientes qui m’a parlé de ce bel organisme et de l’importance du soutien qu’il apporte à leur famille dans l’épreuve terrible qu’elle traverse en raison de la maladie d’un enfant. Toute l’équipe est touchée par la cause des familles vivant la maladie grave d’un enfant » a expliqué Véronique Roy, conseillère en sécurité financière de l'agence à Saint-Georges.

Ce don arrive à un bon moment pour l'organisation. « Notre organisme aide majoritairement des gens pour qui tout allait bien avant et qui n’auraient jamais demandé de l’aide à un organisme s’ils n’avaient pas eu un enfant gravement malade. Plusieurs attendent d’être au pied du mur avant de demander notre aide. Toutefois, avec l’inflation fulgurante depuis les derniers mois, de plus en plus de familles demandent notre aide et les besoins sont plus importants que jamais auparavant », a signalé Dyane Plante, coordonnatrice de l’organisme.

En effet, 36% des familles soutenues par Ouvre ton cœur à l’espoir sont nouvelles et ont été admises au cours deux dernières années seulement. « Les besoins ont plus que triplé dans cette période », de dire Mme Plante.

Les personnes et les entreprises intéressées à faire un don peuvent s'exécuter directement sur le site internet de l'organisation en cliquant ici, par la poste (C.P. 302, Saint-Georges-de-Beauce, Québec, G5Y 5C8), ou encore en personne en se rendant au bureau (2640, boulevard Dionne). Pour de plus amples informations, composez le 418 222-6044.

Au centre, la coordonnatrice d'Ouvre ton coeur à l'espoir, Dyane Plante, recevant le don des représentants de l'agence de l'Industrielle Alliance de Saint-Georges, Dino Sergerie, directeur des ventes, Tania Guay, directrice des ventes, Eric Grégoire, directeur de l'agence, et Véronique Roy, conseillère en sécurité financière.