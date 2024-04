Le 3e Festival interentreprises de soccer prévu le 25 mai

Grâce à l’initiative des ressources en loisir d'une douzaine de municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan, les entreprises pourront participer au 3e Festival interentreprises de soccer le 25 mai prochain à Saint-Éphrem-de-Beauce.

L’organisation d’une telle activité répond à la volonté municipale d’appuyer les entreprises dans leurs efforts pour favoriser la rétention des employés et d’organiser des activités où les citoyens beaucerons peuvent entrer en relation avec les nouveaux arrivants de leur secteur.

Pour la main-d’œuvre recrutée, qui provient majoritairement d’Europe, d’Amérique du Sud ou d’Afrique, le soccer n’est pas seulement un sport, mais un aspect important de leur culture et de leur identité. Pour les Québécois, ce sport est en perpétuelle croissance depuis une vingtaine d’années. Il allait donc de soi, pour les ressources en loisirs des municipalités participantes, d’organiser un festival de soccer pour réunir Québécois de souche et nouveaux arrivants autour d’un intérêt et d’un objectif commun.

L’idée de rassembler plusieurs employés autour d’un ballon pour consolider l’esprit d’équipe peut de prime abord paraître saugrenue, et pourtant, il est prouvé qu’une telle activité peut nourrir les relations entre les personnes, favoriser le dépassement de soi, le soutien entre collègues, évacuer le stress, etc.

Une dizaine d’équipes sont attendues pour cette 3e édition. Victime du succès des deux premières éditions, les organisateurs prévoient que les places limitées s’envoleront rapidement. Pour s’inscrire, les entreprises intéressées peuvent communiquer avec Isabelle Gosselin, (418 484-2050 ou à [email protected]) avant le 17 mai. Le coût est de 250 $ par équipe. Ces mêmes équipes doivent être constituées d’au moins 5 joueurs et inclure des employés d’une même entreprise, un minimum de deux personnes québécoises et les autres participants pourront être sélectionnés à l’externe au besoin. Les petites entreprises peuvent se jumeler afin de pouvoir participer au tournoi.