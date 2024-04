En collaboration avec le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), l'organisme Alphare célèbre jusqu'à vendredi la 8e Semaine de l’alphabétisation populaire sous le thème Le virage numérique éclipse les personnes peu alphabétisées.

L'événement a démarré fort avec une conférence de presse nationale, tenue lundi, le jour de l’éclipse solaire, où on a procédé au lancement de la déclaration Traversons l’écran : pour un virage numérique humain. Le document, sous forme de livret, dénonce les impacts du virage numérique sur le droit à l’information et l’accessibilité des services publics.

« Le virage numérique va trop vite. Les personnes les plus vulnérables de notre société vivent des difficultés grandissantes face à la dématérialisation et la déshumanisation des services publics. Ces constats sont partagés par nos alliés. On doit agir avant qu’il ne soit trop tard. Prenons en considération ceux et celles qui vivent de l’exclusion numérique. C’est une question de respect des droits humains ! », explique Martine Fillion, présidente du RGPAQ.

Une enquête d’ACORN Canada révèle que plus de la moitié des personnes répondantes ont des difficultés à accomplir des tâches sur Internet. Cette exclusion au quotidien, les apprenants d’Alphare la vivent continuellement, rappelle la directrice de l'organisme, Annie Poulin. « On ne peut pas continuer le virage numérique de cette façon et éclipser les personnes qui ont des difficultés. J’invite la population à signer et partager la déclaration autour d’eux afin que tous ensemble, on puisse éveiller le gouvernement et les entreprises privées à cette réalité que tous connaissent déjà… et surtout, qu’on puisse faire une différence. La machine ne remplacera jamais l’être humain », conclut Mme Poulin.

Rappelons qu’Alphare déploie sa mission et ses services auprès des personnes de 16 ans et plus qui souhaitent améliorer leurs compétences en français, calcul et technologie. On peut communiquer avec un membre de l’équipe aux coordonnées sivantes: 418 226-4111 ou à [email protected].