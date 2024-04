Deux collègues remportent le tirage de la 15e Maison Moisson Beauce

Jean-François Labrecque, de Saint-Georges, et Jean Tanguay, de Saint-Gédéon-de-Beauce, ont remporté le tirage de la 15e Maison Moisson Beauce.

C’est ce soir à la Maison Moisson Beauce, sous la surveillance de la firme comptable Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l., que s’est déroulé le tirage en présence de la Fondation Moisson Beauce, de Desjardins, de Constructions Robert Bernard et de Signé SP. Contacté à l'issue du tirage, monsieur Labrecque était très surpris et très heureux. « Ce n’est pas une joke?! » a-t-il lancé à Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce. Il s'est ensuite rendu sur place avec son collègue.

Le billet gagnant numéro 0565 a été tiré par Nancy Rhéaume, conseillère distinction coopérative, représentant les Caisses Desjardins de la région.

Les gagnants, deux collègues qui travaillent chez Canam, ont désormais jusqu’au 10 mai 2024 à 14 h pour faire le choix entre la maison unifamiliale située au 2014, 147e rue à Saint-Georges ou la somme de 250 000 $ en argent.

« Félicitations aux gagnants qui ont remporté cette 15e Maison ! Encore cette année, nous sommes heureux d’annoncer que la totalité des billets a trouvé preneurs. Merci à la population qui nous appuie année après année ainsi que nos fidèles partenaires de campagne, et ce depuis 15 ans ! », a déclaré Marie Champagne.

Cette campagne de financement permet à la banque alimentaire Maison Moisson Beauce de poursuivre sa mission et ainsi contrer la faim dans notre région. Chaque année, Moisson Beauce répond, en collaboration avec 48 organismes d’ici, à 150 000 demandes d’aide alimentaires. 35% touchent des enfants.

Pour rappel, la 15e Maison Moisson Beauce est un jumelé où les teintes douces et terreuses fusionnent pour créer une ambiance d'une sérénité organique. Situé dans un quartier en plein essor, il y règne une atmosphère à la fois chaleureuse et authentique grâce aux matériaux naturels utilisés, notamment la pierre déployant son charme tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cette fusion harmonieuse entre le design « English country » et les éléments naturels offrent une expérience résidentielle immersive, où chaque détail raconte une histoire d'élégance et d'authenticité.