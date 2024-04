Cinq étudiantes invitent les citoyens à participer au Défi Mont-Dons

Cinq étudiantes en comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches ont créé le Défi Mont-Dons afin de soutenir la cause des enfants malades.

Mia Bolduc, Marie-Florence Séguin, Mélodie McCutcheon, Maïa Lessard et Victoria Roy sont toutes animées par une passion commune pour l'entrepreneuriat et le bien-être des autres. Leur événement se tiendra donc au Mont-Orignal à Lac-Etchemin, le 4 mai prochain dans une ambiance festive et en soutien à la Fondation 24 h Tremblant pour les enfants malades.

Un DJ sera sur place ainsi qu'une photographe.

« Relevez le défi, unissez-vous pour une cause qui compte et créez des souvenirs inoubliables avec vos amis, votre famille et votre communauté. Ensemble, transformons chaque kilomètre parcouru en un pas de plus vers un avenir meilleur pour les enfants malades », ont mentionné les organisatrices.

Pour participer

Pour participer, il faut se réunir en équipe de trois à huit personnes. Sur un parcours d'un kilomètre en montagne, il sera possible de courir ou de marcher, selon les préférences de chacun. Chaque équipe aura trois heures pour parcourir autant de kilomètres que possible en alternance, dans un esprit de solidarité et de dépassement de soi.

Ainsi, il doit toujours y avoir au moins une personne de l’équipe sur le parcours qui court, mais cette personne peut faire autant de kilomètres qu'elle le souhaite. Quand elle est fatiguée, elle passe le dossard à son coéquipier et l'autre repart.

Sportstats sera présent pour assurer un chronométrage précis de la course.

À la fin de la course, les équipes seront récompensées non seulement pour leur performance, mais aussi pour leur engagement envers la cause. Des prix de participation seront aussi tirés.