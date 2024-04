CPE Lacet de Bottine: des projets pour 134 nouvelles places en garderie

Le CPE Lacet de Bottine marque en grand ses 40 ans de présence dans la communauté de la Nouvelle-Beauce, avec la mise en chantier de deux projets, qui ajouteront quelque 134 nouvelles places en garderie.

Lundi, on a procédé à la première pelletée de terre pour la construction d'une nouvelle installation, nommée du Parc, tout juste derrière la garderie actuelle de la rue Étienne-Raymond à Sainte-Marie. Le bâtiment de deux étages, qui demandera des déboursés de 5 M$, pourra accueillir à terme 98 enfants, dont 20 places poupons. L'édifice devrait être complété cours de l’automne 2024.

À ce moment-là, les 62 enfants fréquentant Étienne-Raymond déménageront temporairement vers la nouvelle installation, le temps d’effectuer des travaux d’agrandissement et de rénovation évalués à 2,3 M$. Dans ce cas-ci, la fin des travaux est prévue à l’hiver 2025.

Une fois les deux projets terminés, quelque 134 nouvelles places de garderie auront été créées: 98 avec l'installation du Parc, et 36 nouvelles (dont 10 poupons) pour l'édifice Étienne-Raymond, qui en comptait déjà 62. Avec la garderie de la rue Lamontagne (70 places) et celle dans la municipalité de Saint-Elzéar (62), le CPE Lacet de Bottine aura une capacité d'accueil de 328 enfants.

C'est le gouvernement du Québec, via le ministère de la Famille, qui assume les coûts des projets, avec une collaboration de la Ville de Sainte-Marie pour le terrain de la nouvelle construction.

«Les enfants et les parents que nous avons eu le privilège d’accueillir durant ces 40 ans se comptent aujourd’hui par milliers. Nous pouvons collectivement être fiers des retombées positives de nos services non seulement sur le développement de nos tout-petits, mais aussi pour notre contribution à l’essor économique de la région. En effet, bien que difficilement quantifiable, c’est l’esprit en paix que nos parents ont pu nous laisser leurs enfants et participer activement à la force de travail dans notre région. C’est d’autant plus vrai maintenant que plusieurs familles pourront se joindre à nous au cours de l’année prochaine grâce à la nouvelle installation et l’agrandissement », a déclaré François Lepage, directeur général de l’organisation qui compte plus de 70 employés.

Campagne de financement

Par ailleurs, afin de marquer les 40 ans d'existence de ce centre de la petite enfance, les responsables de l’alimentation des trois installations ont mis leur savoir en commun afin de concocter un manuel rempli de recettes santé et économiques.

Les profits de la vente de ce livre seront versés à la campagne de financement de l'organisme, pour compléter l'achat d'équipements des nouvelles installations à Sainte-Marie. Les personnes intéressées sont invitées à acheter le livre directement sur le site Web du CPE ou auprès du personnel.