Pour les enfants malades

Le Défi Mont-Dons, organisé par cinq étudiantes en comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches, a permis d'amasser plus de 5 000$ pour la Fondation 24 h Tremblant venant en aide aux enfants malades.

Mia Bolduc, Marie-Florence Séguin, Mélodie McCutcheon, Maïa Lessard et Victoria Roy ont présenté cet événement au Mont-Orignal à Lac-Etchemin le 4 mai. Le défi s'est déroulé à merveille dans une atmosphère de solidarité. Une centaine de participants étaient présents. Des familles, des amis et des bénévoles se sont rassemblés pour soutenir cette cause.

« L'enthousiasme et la générosité débordante des participants ont dépassé nos attentes, et nous avons reçu encore plus de dons pendant l'événement », a mentionné Mia Bolduc à EnBeauce.com.

Chaque pas parcouru, chaque kilomètre parcouru a été une victoire, une démonstration de détermination et de solidarité. Les visages illuminés de sourires, les encouragements échangés, les moments de partage et de camaraderie ont rendu cette expérience inoubliable. Chaque don, qu'il soit grand ou petit, a été un acte de générosité et d'espoir, offrant un soutien précieux aux enfants malades et à leur famille.

« Merci du fond du cœur pour votre soutien et pour avoir rendu cette édition du Défi Mont-Dons inoubliable. Ensemble, nous avons accompli quelque chose de vraiment remarquable, et nous sommes impatients de continuer à soutenir ces enfants courageux dans leur combat contre la maladie. »