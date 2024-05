Une miellerie aéroportuaire pour la communauté

Il n'y a pas que les avions qui bourdonneront dans les environs de l'Aéroport de Saint-Georges cette année, mais les milliers d'abeille qui occupent la quinzaine de ruches qui ont été installées non loin de l'extrémité de la piste.

On prévoit que les butineuses seront en mesure de produire annuellement environ 3 000 pots du précieux liquide, a laissé savoir aujourd'hui l'apicultrice Claude Dufour, de la maison Douceurs des Appalaches, au lancement de presse de ce projet de développement durable et de solidarité face à la cause de l'insécurité alimentaire.

En effet, environ 90% du miel récolté et certifié biologique, sera remis à Moisson Beauce, qui mettra le nectar dans les paniers de nourriture distribués pour les cas d'urgence.

Au départ, la banque alimentaire avait approché l'administration de l'aéroport pour demander s'il serait possible d'avoir des parcelles de culture maraîchère sur les vastes terrains de l'endroit (en collaboration avec le groupe Cultiver pour partager) mais les cultures auraient attiré une importante faune sauvage qu'il faut contrôler pour la sécurité des avions, a expliqué la directrice générale de l'aéroport, Anne Morin. C'est alors qu'a surgi l'idée de la miellerie.

Trois récoltes seront faites annuellement. Chacune des ruches est parrainée par une entreprise de la région (Manac, Canam, Pomerleau, N,Ware Techonologies, Aviation CMP, Garage, Altrum, Entreprise GS Trudeau, Excavation Lapointe et fils, Polane et Aérofête de Beauce) afin de pallier aux coûts d'achat et d'exploitation. Mais il reste encore trois des 15 colonies qui n'ont pas trouvé preneur. Les entreprises qui voudraient soutenir la cause, baptisée Miel CYSG (l'indicatif de l'aéroport) peuvent communiquer directement avec Anne Morin au 418 228-7127.