La Légion royale remet près de 7 000 $ à la communauté

À chaque année, lors de la période du Jour du Souvenir, plusieurs membres de la Filiale La Beauce de la Légion royale du Canada, se rendent dans quelques commerces de la région afin d’offrir le coquelicot, en mémoire des militaires qui ont servi au sein des Forces armées du Canada lors des différents conflits et qui, pour certains d’entre eux, ont fait le sacrifice de leur vie.

La générosité proverbiale des Beaucerons-nes fait en sorte que la Légion royale est en mesure de distribuer à chaque année plusieurs milliers de dollars à des organismes de bienfaisance qui donnent des services à la communauté.

Soulignons que la très grande majorité de l'argent recueilli lors des Campagnes du coquelicot, se doit d'être redistribuée au cours de l'année suivante.

Une petite partie est déposée dans un certificat d'épargne, afin notamment de subvenir aux besoins immédiats d'un vétéran et de sa famille, advenant le cas où leur résidente serait détruite par un incendie, et dont le chèque d'assurances tarderait à venir. Ou encore un vétéran qui devrait quitter son emploi suite à un cancer, et dont l’aide pour subvenir aux besoins de sa famille serait insuffisante.

En ce qui concerne les organismes qui reçoivent un montant d’argent, ces derniers doivent être en mesure de prouver à la Légion royale qu’ils donnent des services à au moins un militaire qui demanderait de l’aide de leur part.

Parmi les organismes qui recevront cette année un chèque provenant des sommes recueillies lors de la Campagne 2023 du coquelicot, on retrouve la Maison Catherine de Longpré (1000 $), la banque alimentaire Moisson Beauce (1000 $), la Société Saint-Vincent-de-Paul, secteur Ouest (1500 $), la Croisée des Chemins (500 $), la Maison Paul-Triquet (1000 $), et neuf corps de Cadets de la région, qui obtiennent 200 $ chacun.

La Filiale La Beauce de la Légion royale canadienne tient à remercier la population beauceronne pour sa très grande générosité, les Légionnaires qui ont participé à la Campagne, les propriétaires des commerces qui les ont accueillis, sans oublier les médias beaucerons pour leur aide fortement appréciée.

Parmi les organismes qui ont reçu des sommes, on retrouve la banque alimentaire Moisson Beauce. Sur la photo, on aperçoit la directrice générale, Marie Champagne, qui reçoit un chèque de 1 000 $ de quelques membres du Conseil exécutif de la Filiale La Beauce de la Légion royale canadienne, soit Jean Charlebois (président), Robert Bergeron (1er vice-président), et Jules Nadeau (sergent d’armes).