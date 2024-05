Campagne du «Biscuit Sourire»: près de 70 000 $ amassés en Beauce

La campagne du Biscuit Sourire a permis d'amasser en Beauce, par le biais des restaurants Tim Hortons de Saint-Georges et de Saint-Prosper, un montant total de 68 890 $.

La somme sera versée à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC), un organisme communautaire qui offre des services aux personnes handicapées de même qu’à leurs proches.

« Cette campagne, la septième dont nous sommes les privilégiés bénéficiaires, a encore connu un grand succès auprès de la population. Tous les membres de l’APHC dans Beauce-Centre et dans Beauce-Sartigan, le personnel, les bénévoles, et les membres du conseil d’administration sont extrêmement reconnaissants et tiennent à remercier du fond du cœur tous les propriétaires des restaurants Tim Hortons de Saint-Georges et de Saint-Prosper », a souligné Chantal Larivière, directrice générale de l'association.

« Comme propriétaires et pour tous nos membres d’équipe, c’est une grande fierté de s’impliquer dans une cause aussi importante que celle-ci sachant que les besoins sont grands et les ressources insuffisantes. Chaque année, la semaine des Biscuits Sourire apporte son lot de fébrilité autant pour les invités que pour les membres d’équipe », ont indiqué de leur côté les proprios, Suzie Bernard, Marco Quirion, Vicky Poulin, Chantal Francis, et Denis Bourque.