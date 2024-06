La Marche du rein a permis de récolter 10 600$ pour la cause en Beauce

La Marche du rein, qui se tenait dans une quinzaine de villes du Québec ce matin, a permis de récolter 10 600$ en Beauce.

Cet événement philanthropique a eu lieu au Parc Veilleux à Saint-Georges en présence du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, du maire Claude Morin ainsi que d'une quarantaine de personnes. La somme sera entièrement remise à la Fondation du rein qui célèbre ses 60 ans d'existence.

« La recherche c'est fondamental (...). Il y a des choses qui avancent, il ne faut pas se décourager et en espérant que ça ira de mieux en mieux », a mentionné Maryse Néron, de la Fondation du rein, à l'ouverture de l'événement.

Le député a souligné à son tour l'importance de cette cause, lui qui a perdu son père il y a plus d'un an. « Mon père a eu un rein il y a cinq ans, qui a duré 4 ans. Il a été sept ans en dialyse ici à Saint-Georges. (...) Je sais à quel point c'est important la recherche, le don d'organe (...) et d'augmenter les services ici à Saint-Georges pour faire en sorte que le défi d'une insuffisance rénale puisse se passer le mieux possible dans notre vie. » En ce sens, il a rappelé l'importance de signer sa carte de dons d'organes et d'encourager ses proches à le faire également.

Le maire de Saint-Georges quant à lui, marchait au nom de Janvier Grondin, ancien député de Beauce Nord.