Don de 40 000 $ à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce

La fondation Le Crépuscule vient d'octroyer une aide financière de 40 000 $ à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie sociale.

L'annonce a été faite aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

Ce soutien ira à l'important projet de modernisation des installations de Sainte-Marie-de-Beauce.

Ces améliorations permettront à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie sociale d'offrir des services encore plus adaptés et accessibles aux familles et enfants de la région.

Ses travaux de réfection s'alignent parfaitement avec la mission du Crépuscule, a indiqué le président du conseil d'administration, Gaston Lévesque, qui est de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les soins et les services de santé et les services sociaux dispensés pour la population de La Nouvelle-Beauce.

« La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie sociale joue un rôle crucial dans notre communauté, et nous sommes honorés de pouvoir contribuer à leur développement et à leur capacité de répondre aux besoins grandissants », a signalé M. Lévesque lors de la remise du don à la directrice générale de la Maison, Luce Lacroix.