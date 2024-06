Coqueluche: vaccination des femmes enceintes et des bébés

La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches souhaite sensibiliser les femmes enceintes et les parents de bébés aux dangers associés à la coqueluche et encourage la vaccination comme mesure de protection.

La vaccination contre la coqueluche peut réellement prévenir des hospitalisations et des décès, particulièrement chez les enfants de moins d’un an.

La région de la Chaudière-Appalaches est fortement touchée par une hausse des cas de coqueluche depuis quelques mois, tout comme le reste du Québec. Depuis le début de l’année, c’est plus de 600 cas qui ont été déclarés dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Recommandations pour les femmes enceintes

Il est fortement recommandé que les femmes enceintes se fassent vacciner contre la coqueluche à partir de la 26e semaine de grossesse. En plus d’être sécuritaire pour la femme enceinte et son bébé, le vaccin permet d’éviter jusqu’à 90 % des hospitalisations (neuf sur 10) et 95 % des décès (19 sur 20) liés à la coqueluche chez les enfants de moins de trois mois. Les femmes enceintes peuvent prendre rendez-vous pour la vaccination en appelant à leur CLSC ou au 1 855 480-8094. (lundi au vendredi de 8 h à 18 h).

Le CISSS de Chaudière-Appalaches commence une campagne de relance téléphonique auprès des femmes enceintes au 3e trimestre qui n’ont pas été vaccinées afin de les soutenir dans la prise de rendez-vous et de leur donner toute l’information nécessaire pour protéger leur bébé contre la coqueluche.

Recommandations pour les parents de jeunes enfants

Les premières doses contre la coqueluche sont données à deux, quatre et 12 mois de vie. Malgré les vacances estivales, il est important de ne pas prendre de retard sur les vaccins prévus, surtout dans le contexte actuel. Toutefois, il n’est jamais trop tard pour faire vacciner votre bébé. Une dose de vaccin est aussi requise entre quatre et six ans, entre autres pour éviter que ces enfants transmettent la coqueluche à un petit frère ou une petite sœur. La prise de rendez-vous pour ces vaccins est disponible sur clicsante.ca.

Recommandations aux familles

La Direction de santé publique souhaite également sensibiliser les familles ayant des personnes vulnérables aux complications de la coqueluche, soit les enfants de moins d’un an et les femmes enceintes au 3e trimestre, de consulter rapidement si un membre de la famille présente des symptômes de coqueluche pour obtenir les traitements appropriés si nécessaire. Si une personne vulnérable a été en contact avec une personne atteinte de coqueluche dans les trois dernières semaines et qu’elle ne présente pas de symptômes, elle doit contacter Info-Santé au 811 pour une évaluation sur la pertinence d’obtenir un traitement préventif.

Finalement, toute personne qui a un diagnostic de coqueluche ou qui présente les symptômes de la maladie devrait éviter les contacts avec les bébés de moins d’un an et les femmes enceintes en fin de grossesse.