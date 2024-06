Petits canards: une bonne année malgré l'absence de la course

Bien que la 13e Grande Course des Petits Canards n'ait pas pu avoir lieu, la campagne de financement du Club de natation régional de Beauce (CNRB) est réussie.

Le tirage qui accompagne cet événement a tout de même eu lieu ce samedi matin aux passerelles de Saint-Georges. Étant donné que l'annonce précisant qu'il n'y aurait pas de course a été faite tard, la campagne de financement avait déjà bien avancé.

« Ce matin on avait 4 193 billets vendus, donc on va être autour de 4 200- 4250 billets environ. C'est dans nos bonnes années de vente », a expliqué Esther Lessard, impliquée au CNRB et membre du comité de la course des canards. Cela représente plus de 21 000 $ pour l'organisation.

Ainsi, quelque 30 prix, d'une valeur totale de 4 000 $ ont été tirés pour l'occasion.

Rappelons que c'est à la fin du mois de mai que la Ville de Saint-Georges a indiqué que des travaux de stabilisation des berges sur la rive ouest de l’île Pozer allaient être entrepris en juin pour se poursuivre jusqu'à la fin juillet. Ce faisant, le barrage gonflable ne sera déployé qu'après la fin des travaux ce qui a empêché la mise à l'eau des 5 000 canards. « C'est moins spectaculaire », a conclu Esther Lessard avec humour.