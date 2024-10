Un taux d'hébergement en nette hausse au Havre l'Éclaircie en 2023-2024

Havre l'Éclaircie, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, a dévoilé, ce jeudi 4 juillet, son bilan 2023-2024, où elle constate une nette augmentation du taux d'hébergement.

En effet, c’est 67 femmes et 42 enfants qui ont été accueillis dans la maison d’hébergement au cours des 12 derniers mois, faisant grimper le taux d’hébergement total à 111 % comparativement à 79 % l’an dernier.

Cette augmentation est expliquée par la nouvelle configuration des chambres et le nombre de demandes, qui est aussi en hausse. La moyenne de séjour s’est de son côté maintenue à 30 jours. Concernant le nombre de demandes refusées, il a connu une baisse significative qui se chiffre à 55 refus, soit 30 refus de moins que lors du rapport précédent.

Par ailleurs, le nombre de consultations individuelles auprès des enfants et des mamans s’est vu augmenter, plus spécifiquement aux différents points de service de l’organisme. Bien que les services offerts à Saint-Georges se soient maintenus en nombre, ceux répartis dans les différents points de service ont augmenté, passant de 107 à 148. Cela montre aussi que les femmes et les enfants bénéficient réellement du déplacement des intervenantes dans leur localité.

L’organisme a aussi été témoin de l’augmentation du nombre de femmes faisant des demandes de services et d’hébergement issu de l’immigration.

« Malgré le défi que pose la barrière de la langue et les différents enjeux reliés à l’immigration, nos intervenantes se font un devoir d’aider toutes les femmes et les enfants victimes de violence conjugale », a détaillé Sandra Poulin, coordonnatrice clinique au Havre l’Éclaircie.

Pour rappel, Havre l’Éclaircie a récemment ajouté une agente à la sensibilisation dans le but d'informer la population sur la problématique de la violence conjugale. Un choix payant, puisque l'organisme a rencontré pas moins de 1 260 personnes dans le cadre de ses sensibilisations, soit plus du double de l'année passée.

Bien que la directrice du Havre l’Éclaircie, Isabelle Fecteau, se dit satisfaite du bilan présenté cette année, elle nomme que l’équipe est consciente que beaucoup reste encore à faire. « Notre priorité restera toujours l’accessibilité, la qualité et la diversité des services offerts aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale ».

Elle mentionne aussi que des dossiers comme la criminalisation du contrôle coercitif et l’implantation d’un tribunal spécialisé dans la région font partie des enjeux préoccupants pour l’organisme, qu’il faudra suivre à long terme.