Québec annonce la construction de quatre centres de la petite enfance en Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec a annoncé la création de 276 nouvelles places en centres de la petite enfance (CPE) sur le territoire de Beauce-Nord, dont 60 places pour les poupons, ce mardi 9 juillet..

La ministre de la Famille, Suzanne Roy, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont exprimé leur satisfaction quant à cette avancée majeure pour les familles locales.

Les nouvelles places seront réparties dans trois nouvelles installations de 62 places chacune du CPE La Becquée, situées à Frampton, Scott et Sainte-Hénédine, ainsi que dans une nouvelle installation de 90 places du CPE des Petits Pommiers à Saint-Isidore. En attendant la fin des travaux, 104 places temporaires sont disponibles dans des locaux fournis par la municipalité de Sainte-Hénédine et le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

« L’ouverture de ces quatre CPE est une excellente nouvelle pour les parents de Beauce-Nord. Ainsi, 276 enfants auront la chance de faire leurs premiers pas dans la vie au contact d’un personnel éducateur qui a à cœur leur épanouissement et leur bien-être. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au développement et à la concrétisation de ces projets », a exprimé Luc Provençal.

Les municipalités de Sainte-Hénédine et de Frampton ont également cédé les terrains pour la construction des nouvelles installations, démontrant ainsi le rôle crucial des collectivités locales dans le développement des infrastructures de garde d’enfants.

« La municipalité avait grand besoin d’une garderie. C’était pour nous tout naturel de céder la salle communautaire afin de permettre une installation temporaire pouvant répondre dès maintenant aux besoins des familles. Le gouvernement du Québec, et plus particulièrement la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a également contribué à la mise sur pied du projet par le biais du Bureau d’accélération des projets. Je souligne également l’appui de notre député, M. Luc Provençal, et l’excellent travail de Mme Martine Beaupré, directrice du CPE La Becquée et des Petits Pommiers, qui ont fait de ce projet une réalité. Grand merci à tous ! », a ajouté Yvon Asselon, maire de Sainte-Hénédine.

Sous la direction de Martine Beaupré, directrice générale du CPE La Becquée et du CPE des Petits Pommiers, ces nouvelles installations permettront la création de plus de soixante emplois.

« La qualité et les valeurs que nous véhiculons en CPE assurent à nos adultes de demain la meilleure chance de réussite personnelle et professionnelle. Dans le réseau des CPE, l’enfant est au cœur des décisions. Je remercie les membres de mon conseil d’administration pour leur confiance et leur appui à la réalisation de CPE de qualité. Grâce à l’équipe extraordinaire Becquée\Pommiers, notre corporation va plus loin car ses membres avancent ensemble, et c’est ainsi que nous travaillons sans relâche à l’amélioration continue des services offerts aux enfants. Ensemble nous agissons concrètement pour le mieux-être des enfants et des familles », a conclu la directrice générale.

L’investissement total, incluant les subventions récurrentes, s’élève à plus de 12 millions de dollars.