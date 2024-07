La Sûreté du Québec approuvent l’entente de principe à 70%  

Les 5 800 membres de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ)ont approuvé l’entente de principe intervenue avec leur employeur à 70%. Le taux de participation a été de 89%.

« Nous avons travaillé de manière assidue et avec détermination pour présenter à nos membres une entente qui permet de valoriser et mieux reconnaître le statut unique des policières et policiers pratiquant au sein de la Sûreté du Québec. Les bonifications salariales assurent un rattrapage essentiel et sont assorties d’une amélioration des conditions de pratique. C’est ce que nos membres souhaitaient », a affirmé Jacques Painchaud, président de l’APPQ.

Rappelons que les policiers de la Sûreté du Québec étaient sans contrat de travail depuis mars 2022. L’entente de principe approuvée découle d’une hypothèse de règlement proposée par le conciliateur au terme de discussions amorcées en mai. Ce nouveau contrat de travail est d’une durée de six ans.

Les policières et policiers de la Sûreté du Québec voient leurs conditions de pratique bonifiées, dont leurs efforts importants consentis en temps supplémentaire pour à leurs obligations de police nationale. Quant à la Sureté du Québec, cette entente accorde une flexibilité permettant d’assurer un meilleur service à la population.