Parrainage Jeunesse présente la 4e édition de la «Journée P»

Parrainage Jeunesse invite toute la population à une fête familiale organisée au verger Les Roy de la Pomme, dans le cadre de la Journée québécoise du parrainage civique, le 28 septembre prochain.

Fidèle aux précédentes, cette 4e édition de la « Journée P » permettra aux familles de profiter d'une animation musicale enjouée, du maquillage pour enfants, de jeux gonflables et de nombreuses surprises sur le site de la fête.

« Depuis 2021, nous avons la chance de pouvoir tenir notre fête familiale chez nos partenaires, Les Roy de la Pomme. Nous les remercions pour leur chaleureux accueil encore cette année, qui contribue pleinement à offrir une journée bien remplie aux nombreux visiteurs du verger venus également pour l'autocueillette de pommes. Cette alliance nous permet de mettre en valeur le parrainage, cœur de notre mission en Beauce-Etchemins, et de sensibiliser la population à nos grands besoins de bénévoles pour mieux servir nos jeunes et nos familles », a mentionné Maëva Gay, bénévole mentor et nouvelle présidente du conseil d’administration de Parrainage Jeunesse.

La Journée québécoise du parrainage civique est avant tout un moment de partage, soulignant l’importance de l’implication citoyenne par le parrainage civique à travers la province. Les organismes membres du Regroupement québécois de parrainage civique (RQPC) organisent diverses activités autour du 25 septembre chaque année pour célébrer cette journée.

« En Beauce-Etchemins, notre organisme a le plaisir de porter haut cette cause. Grâce à l’implication citoyenne chez Parrainage Jeunesse, nous pouvons jumeler des bénévoles mentors à des jeunes ayant besoin d’un modèle positif. De plus, notre Service d’entraide Mamie-Soleil, un réseau de bénévoles, offre soutien et répit aux familles après la naissance d’un enfant », a ajouté Jean-François Fecteau, directeur général de Parrainage Jeunesse et trésorier du RQPC depuis 2020.

La programmation complète sera disponible d'ici le mois d'août.

Changement à la présidence

Le 9 juillet dernier, le conseil d’administration a procédé à un remaniement de son comité exécutif. Maëva Gay est devenue la présidente de l’organisme succédant ainsi à Nicolas Grenier qui occupait la fonction de président depuis juin 2023. Le comité exécutif est aussi composé de Virginie Bacquet, secrétaire, et de Katy Lacroix, trésorière. Le conseil d’administration demeure composé de Jean-Rémi Bolduc, Mélanie Drouin et Sophie Vallée.