C'est la Semaine nationale de prévention de la noyade

C'est aujourd'hui que s'ouvre la 31e édition de la Semaine nationale de prévention de la noyade alors que plusieurs milliers de Québécoises et Québécois sont en vacances à travers la province.

Cette année, sous le thème « La noyade est évitable », la Société de sauvetage réitère son engagement à lutter contre l’occurrence des noyades au travers de la sensibilisation de tous les acteurs impliqués à la grandeur du pays.

Chaque année, de nombreuses vies sont perdues dans des circonstances tragiques qui pourraient être évitées grâce à une meilleure connaissance des risques et des mesures de sécurité adéquates.

Notons tout de même que les statistiques de noyade de 2024 montrent une baisse encourageante par rapport aux années précédentes avec 31 noyades* survenues depuis le début de l’année (comparativement à 44 en 2023). Il faut remonter à avant la pandémie pour retrouver de telles statistiques.

La Société de sauvetage, en partenariat avec diverses organisations communautaires et gouvernementales, a élaboré une série d’outils et de ressources pour les ambassadeurs de la prévention. Ces ressources incluent du matériel éducatif, des guides pratiques, ainsi que du contenu multimédia destiné à être diffusé sur les réseaux sociaux.

Objectifs et initiatives clés

· Éducation et sensibilisation : Distribution de matériel pédagogique pour informer le public sur les risques de la noyade et les bonnes pratiques à adopter pour assurer la sécurité de tous dans l’eau.

· Formations et ateliers : Organisation de sessions de formation en premiers soins et en techniques de sauvetage pour les enfants, les adultes et les professionnels de l’aquatique.

· Campagne médiatique : Diffusion de vidéos éducatives et de témoignages sur les réseaux sociaux pour toucher un large public et promouvoir les mesures de sécurité aquatique.

· Engagement communautaire : Encouragement à participer à des événements locaux, tels que des démonstrations de sauvetage et des compétitions amicales pour renforcer la cohésion et l’importance de la prévention.

Faire rimer plaisir et sécurité

L’été est la saison idéale pour profiter des activités aquatiques. Que ce soit dans l’eau, près de l’eau ou sur l’eau, passer du temps en famille et entre amis est un incontournable pour bon nombre de personnes souhaitant se détendre et s’amuser. Cependant, il est crucial d’adopter des comportements sécuritaires pour garantir la sérénité de ces moments.

Ainsi, choisir des lieux de baignade surveillés par des sauveteurs qualifiés, respecter les consignes de sécurité, garder un œil attentif sur les enfants et éviter les comportements à risque sont des indispensables pour profiter des différents lieux de baignade qui s’offrent au public. Lors de la pratique d’activités nautiques, le port du gilet de sauvetage, la vérification de l’état de l’embarcation, la sobriété, la connaissance du plan d’eau et des conditions météorologiques sont des conditions indispensables avant de partir.

Adopter ces précautions permet d’apprécier pleinement les joies de l’eau tout en minimisant les risques.

Appel à l’action

Le 25 juillet, à l’occasion de la Journée mondiale de la prévention de la noyade, l'organisme invite tous les Québécois et Québécoises à emboîter le pas dans cette lutte vitale contre les noyades. Cette journée est une opportunité de rappeler l’importance de la vigilance et de l’éducation pour prévenir les noyades. La Société de sauvetage encourage chacun à prendre part activement à cette journée, à sensibiliser leur entourage et à promouvoir la sécurité aquatique. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative et sauver des vies.

« La noyade est une tragédie évitable. Ce n’est qu’en travaillant collectivement et en sensibilisant nos communautés que nous pourrons sauver des vies, » a conclu Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.