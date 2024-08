Passeport Animal : un nouveau départ pour la gestion animalière en Beauce

Depuis le 5 août, la nouvelle entreprise de gestion animalière Passeport Animal a ouvert ses portes à Beauceville, afin de proposer à nouveau des services aux municipalités de Chaudière-Appalaches.

Au départ, les deux propriétaires, Andréanne Drouin et André Fugère, souhaitaient racheter l’Escouade Canine avant de renoncer pour repartir de zéro dans un environnement plus sain.

« L'idée nous est venue après avoir vu ce qu'il se passait avec l'Escouade Canine. À l’origine, nous étions intéressés à racheter le fonds de commerce de l’entreprise car c’était déjà existant et qu’il fallait seulement remettre ça entre de meilleures mains avec une bonne gestion. On avait donc approché les propriétaires de l'Escouade Canine pour ça », a lancé Andréanne Drouin.

Après une offre et plusieurs visites, les deux Beaucerons ont finalement fait marche arrière, en voyant les nombreuses difficultés qui se mettaient devant eux.

« Quand nous avons vu dans quoi nous mettions les pieds, nous avons décidé de retirer notre proposition car cela ne correspondait pas du tout à nos principes et nos valeurs. IIl y avait un trop gros historique, il n’y avait pas de tenue de livres ni de comptabilité dans cette entreprise, donc nous nous sommes retirés. On savait aussi que le loyer n'était plus payé, donc c'était une question de temps avant que le local soit disponible », a-t-elle détaillé.

Le 28 juin dernier, les propriétaires de l’Escouade Canine MRC ont été expulsés de leurs locaux pour impayés. L'équipe de Passeport Animal s'y est donc installée pour prendre en charge les animaux restés sur place.

« Une fois que les locaux se sont libérés, nous avons décidé de repartir à neuf avec une nouvelle équipe, étant donné qu’il n’y avait plus de service pour les municipalités. Les propriétaires sont venus récupérer une grande partie des biens de l'entreprise avant notre entrée et après ça, il y a eu beaucoup de ménages. Il restait pas mal de stock qui était à jeter donc on a dû remettre ça propre. L'odeur était vraiment intense donc on a aussi fait beaucoup de désinfection pour être sûr qu'il n'y avait plus de maladie dans la bâtisse, surtout dans la section des chats », a expliqué la propriétaire.

« Aussi, on a fait beaucoup d'achats et d'investissements avec de nouvelles sections. La maternité, par exemple, où on a installé de plus grandes cages pour que la mère et les chatons puissent avoir de la place. Ça a été un trois semaines intense à venir pour nettoyer et faire tout ça en plus de notre autre travail. On a fait des semaines de près de 90 heures et on a fini par y arriver avec notre équipe ».

L'entreprise est donc en activité depuis ce lundi 5 août pour proposer à nouveau un service aux municipalités de la région. Si Saint-Victor, Saint-Côme-Linière et Saint-Robert ont déjà annoncé une entente avec Passeport Animale, plusieurs autres municipalités du territoire devraient suivre dans les mois à venir.

« Actuellement, on est quatre et on prévoit d'ajouter d'ici fin septembre deux à trois personnes. On va avoir une personne sur appel pour le salon de toilettage qui sera disponible ici. Officiellement, nous avons trois municipalités qui ont validé un contrat avec nous, mais d’ici fin septembre, nous devrions avoir une quinzaine de municipalités supplémentaires et donc la charge de travail sera plus importante ».

De plus, Andréanne a ajouté que malgré les nombreux appels reçus au refuge, l’équipe ne prendra en charge que les citoyens des municipalités ayant une entente avec eux. L'entente permet au refuge d'avoir les ressources financières suffisantes pour s'occuper des animaux de la meilleure des façons, il est donc important que les municipalités souhaitant avoir un service prenne le temps de se rapprocher de la nouvelle entreprise.

« Nous proposons un service de refuge, mais il y a quand même des frais d’abandon, car nous devons pouvoir les faire voir par des vétérinaires, les vermifuger et les stériliser. Donc il est important que nous récupérions ces frais pour nous en occuper adéquatement, car nous avons vu ce que cela a causé dans le passé », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Passeport Animale va fabriquer ses médailles sur place, proposant ainsi aux propriétaires de chats et chiens une vraie alternative pour sécurisé leurs animaux. En effet, un système informatisé permettra au refuge de retracer en temps réel tous les animaux ayant une médaille grâce aux numéros de série.

« Il faut aussi faire comprendre aux citoyens d'éviter de nourrir les chats errants parce que cela pose des problématiques. Le chat est considéré comme une espèce exotique envahissante et qui fait parti de la faune. À partir du moment où on les met à l'abri et qu'on les nourrit, ils sont considérés comme des animaux domestiques pris en charge par le citoyen. Si on leur retire leur instinct de prédation, le citoyen qui a demandé à ce qu'on s'occupe de l'animal va devoir payer des frais d'abandon. Dans le fond, le chat qui subvient à ses besoins, qui se débrouille et qui n'est pas blessé n'a pas nécessairement besoin de prise en charge. En plus, il a probablement un propriétaire.», a conclu Andréanne Drouin.