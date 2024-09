Fête du Travail : ouvert ou fermé?

Le CJE Beauce-Sud a annoncé que son projet de Café du Mille-Lieux a atteint ses premiers et principaux objectifs de financement et que les travaux de conception ont débuté. Situé au 12 010, 1re Avenue, dans les anciens locaux d’Histoire de Bulles et de Destination Beauce, le Café du Mille-Lieux est un espace gourmand et culture qui portera des ...