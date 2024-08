La Légion royale dispose enfin d'un local permanent

Plus d’une quarantaine de Légionnaires faisant partie de la Filiale La Beauce de la Légion royale canadienne, accompagnés de quelques parents et amis, se sont réunis au local du club Moose de la 21e rue à Saint-Georges en ce dimanche 25 août, afin de participer à leur épluchette de blé d’Inde.

Depuis quelques mois, une entente fut conclue afin que les 87 membres actuels de la Filiale La Beauce puissent partager le même local. Cet endroit dispose de toutes les commodités permettant d’organiser diverses activités comme celle d’aujourd’hui, soit une cuisine, un bar et un vaste espace muni de tables et de chaises afin de pouvoir accueillir les invités. De plus, les membres peuvent s’adonner à des loisirs comme le billard, les jeux de dards ou les parties de cartes. Soulignons qu’une quinzaine de membres de la Filiale 249 ont pris leur carte de membre des Moose, et autant de membres des Moose ont fait de même.

Étant donné que la Légion royale ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour avoir son propre local, la décision de se joindre aux Moose constitue une combinaison gagnante pour les deux associations. Récemment, une motion fut adoptée à l’unanimité par les membres de la Filiale La Beauce, afin qu’une somme de mille dollars provenant des cotisations annuelles et des profits réalisés lors de leurs activités, soit remise aux Moose, afin de leur permettre de couvrir une partie des dépenses nécessaires pour remplacer la thermopompe devenue inopérante.

Plutôt que de louer à chaque année une salle au coût de 400$ pour y tenir le repas tenu lors du Jour du Souvenir, ce dernier aura désormais lieu au local des Moose, sans devoir défrayer la location de la salle. Fait nouveau: des rencontres informelles ont lieu à chaque jeudi, permettant ainsi à plusieurs camarades de la Légion royale de fraterniser avec leurs nouveaux amis Moose.

Rappelons que les deux associations partagent un but commun, soit celui de redonner la majeure partie des profits réalisés lors de leurs activités, à plusieurs établissements de santé ou organismes communautaires de la région notamment Moisson Beauce, la Société Saint-Vincent-de-Paul, la Fondation Santé Beauce-Etchemin, la Croisée des Chemins, la Maison Paul-Triquet et plusieurs Corps de cadets.

Pour ceux et celles qui aimeraient joindre la Légion royale, nous vous rappelons qu’il n’est pas obligatoire d’avoir fait partie des Forces armées pour faire partie de cette association. Ainsi, 25% des membres actuels sont des civils qui appuient le travail de nos militaires, et qui ont le goût de participer aux événements tels que la journée à la cabane à sucre, le repas de Noël et du Jour du Souvenir, la Fête du Canada, les déjeuners mensuels etc. Pour ce faire, Il suffit de contacter l’officier au recrutement Bruno Turcotte (418 221-8229).

Yvon Thibodeau, Officier aux relations publiques

Filiale La Beauce - Légion royale canadienne