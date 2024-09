Un premier Souper-bénéfice au profit du travail de rang en Chaudière-Appalaches

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches a annoncé la tenue du premier Souper-bénéfice Vins et Fromages au profit du travail de rang de la région.

L’événement, présenté par Les Producteurs de lait du Québec, aura lieu le vendredi 15 novembre au Centre communautaire de Saint Elzéar, sous la présidence d’honneur de Chantal Lapierre des Équipements Lapierre, chef de file en fabrication d’équipements acéricoles.

L’objectif, lors de cette soirée de financement qui pourra accueillir jusqu’à 350 convives, est d’amasser la somme de 45 000 $. En effet, bien que l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA), qui assure le service de travail de rang au Québec, bénéficie d’un programme de soutien financier, le milieu doit supporter 25 % des montants requis pour le service de deux employés couvrant le territoire de Chaudière-Appalaches. Soulignons que la région compile le plus grand nombre de demandes d’aide dans la province.

« L’agriculture figure parmi les professions les plus à risque en matière de santé psychologique, d’où la nécessité du service de travail de rang. Accepter la présidence d’honneur de ce souper-bénéfice est directement relié aux valeurs humaines et familiales des Équipements Lapierre. En travaillant chaque jour avec les agriculteurs, nous sommes sensibles et conscients des multiples défis rencontrés au quotidien, comme les longues heures d’ouvrage, la lourdeur administrative, le manque de main-d’œuvre et la dépendance aux conditions météorologiques qui peuvent affecter leur santé mentale, a précisé Mme Lapierre. Ainsi, j’invite la population à venir souper avec nous. J’encourage également toutes les entreprises qui côtoient les milieux agricoles, acéricoles et forestiers à contribuer en participant au plan de visibilité de l’événement offert dans le cadre de cette grande collecte de fonds. »

Le coût de ce repas trois services, lors duquel les fromages du Québec seront à l’honneur, est de 125 $ par personne. Pour se procurer des billets dès maintenant, rendez-vous sur le site Lepointdevente.com.

Concrètement, qu’est-ce que le travail de rang?

Inspiré du travail de rue, le concept de travail de rang est offert par des intervenants sociaux œuvrant auprès de la population agricole. Dans une démarche préventive, ces professionnels sillonnent les rangs à la rencontre des agricultrices et des agriculteurs, ainsi que de leur famille, pour prendre le pouls de leur santé psychologique et, au besoin, pour leur venir en aide. Puis, ils leur fournissent toute l’assistance nécessaire en les dirigeant vers les ressources appropriées. Ils collaborent également avec divers intervenants du milieu, tels les vétérinaires, agronomes, inséminateurs, etc. afin de déceler la détresse chez une productrice ou un producteur.