La Maison de la Famille Beauce-Etchemins inaugure le parc de l’étoile Polaire

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins (MFBE) a officiellement inauguré son nouveau parc extérieur, baptisé L’étoile Polaire, ce vendredi 20 septembre, en présence de nombreuses familles et des partenaires ayant contribué au projet.

Ce parc, situé à l’arrière des locaux de la MFBE, offre un espace dédié aux enfants et aux familles, dans un environnement favorisant le jeu et l’apprentissage.

Le projet a vu le jour grâce à une subvention de 221 250 $ obtenue en 2022 dans le cadre de l’appel de projets de Développement économique Canada-Fonds canadien de revitalisation des communautés.

« Nous avons aménagé ici en 2015. La directrice, Sandra Fournier, a vu le terrain ici en arrière et s'est dit qu'on allait l'acheter quelques mois plus tard. Ça s'est finalement fait en 2021, après plusieurs négociations. La première subvention, de 221 200 $, est arrivée en 2022 pour faire ce nouvel aménagement. Près de 100 000 $ en temps, en argent et en commandite ont été ajouté par la suite. Cela a été un projet incroyable », a ajouté Martin Picard, président du comité d'administration.

Le nouvel aménagement, destiné à toute la famille, comprend un module de jeux pour les enfants de 4 à 12 ans, des balançoires, une salle de classe extérieure, un parcours pour tricycles, ainsi qu’un espace de rangement et des mobiliers rustiques pour le confort des familles.

Les plates-bandes autour de l’organisme ont été aménagées en potager, offrant aux familles l’opportunité de récolter des plants comestibles lors de leur visite.

Le nom L’étoile Polaire a été choisi suite à un concours organisé par la MFBE, impliquant les familles fréquentant l’organisme. Le comité de sélection, composé des partenaires du projet, a retenu la proposition de Marie-Helen Poulin.

« L’étoile Polaire est une étoile brillante nous aidant à nous repérer. Comme votre Maison qui aide les familles à naviguer et s’orienter sur le chemin de la parentalité », a-t-elle expliqué. Geneviève Béliveau et Karine Fortin ont respectivement remporté la deuxième et la troisième place du concours.

Ce projet d’envergure n’aurait pu voir le jour sans le soutien de nombreux partenaires et donateurs que la directrice, Sandra Fournier, n'a pas manqué de remercier. « Merci à Pier-Luc Quirion Paysagiste Inc., Les Constructions Binet Inc., Clôtures Veilleux, Mobilier Rustique, Garaga, le Club Richelieu, Excavation Transco Inc., et bien d’autres ».

Un remerciement spécial a été adressé à Miguel Pruneau pour son dévouement dans la réalisation de ce projet.