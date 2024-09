Émile Soulières, 16 ans, lance un appel à la mobilisation pour mettre fin au conflit à Saint-Georges

Émile Soulières, jeune nageur du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB), a récemment lancé un appel au rassemblement, le 23 septembre, afin d’organiser une manifestation en faveur d’un règlement du conflit entre les salariés des loisirs et la Ville de Saint-Georges.

À seulement 16 ans, l’athlète souhaite qu’un arbitrage soit mis en place dans ce conflit qui impacte le quotidien des citoyens de Saint-Georges depuis maintenant près de six mois.

« Ce qui m’a décidé à organiser cette manifestation, c’est le problème qu’on rencontre dans ma famille pour déplacer tout le monde à Beauceville. Pour que ça soit possible, il faudrait que certains soient délaissés, et je trouve ça vraiment triste », a indiqué Émile Soulières à EnBeauce.com.

En effet, comme de nombreux sportifs de Saint-Georges et quel que soit le sport pratiqué, les familles doivent se déplacer vers les municipalités voisines, voire parfois plus loin, afin de pouvoir profiter des infrastructures sportives.

Dans le cas d’Émile, les cours de natation qui se déroulaient au Complexe Sportif de Saint-Georges ont maintenant lieu à la piscine de Beauceville, rendant la situation très complexe pour ses parents.

« C’est sûr que la grève a changé beaucoup de choses pour moi. Je nageais au complexe sportif et c’était juste à côté de mon école. Maintenant, c’est à Beauceville et il faut compter 30 minutes aller-retour. C’est vraiment contraignant. Bientôt, nous devrons nous entraîner 5 à 6 fois par semaine, donc si c’est toujours à Beauceville, ça va être très compliqué de faire les trajets », a-t-il insisté.

Dans l’espoir de faire évoluer la situation à Saint-Georges, Émile Soulières a donc créé un événement Facebook pour rassembler un maximum de personnes et montrer leur mécontentement.

« Une fois qu’on aura une idée globale du nombre de personnes, nous aviserons la police et la ville, mais je suis surpris par l’engouement autour de cet événement, a ajouté le jeune athlète. Je ne prends pas parti pour tel ou tel côté. Je souhaite juste qu’il y ait un arbitrage pour que quelqu’un tranche et qu’ils trouvent un terrain d’entente. »

« Je n’ai qu’un message : je souhaite que nous soyons le plus nombreux possible à cette manifestation, et j’invite toute la population à se joindre à nous », a conclu Émile Soulières.

Le lieu de rassemblement est fixé à 18 h, le lundi 23 septembre, au Complexe Multisports. Le cortège se rendra ensuite à l’hôtel de ville pour la séance du conseil municipal prévue à 19 h 30.