Moins de toilettes, plus de sport : la Ville de Saint-Georges jongle avec la grève

Le Boisé du Ruisseau, tel est le nom du nouveau développement résidentiel qui vient d'être lancé à Saint-Prosper, entre la 28e Avenue et la 30e Rue, derrière la bibliothèque municipale. Il est la résultante d'un partenariat entre la Municipalité et le promoteur, Jean-René Poulin, des Habitations Inov JRS Inc. Plus de 30 terrains, de ...