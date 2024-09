Plus de 17 000$ amassés pour l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir

La 2ème édition de l’événement Les Entreprises en famille a permis d'amasser 17 225$ pour l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir.

« Grâce aux 170 entreprises de notre région et des 21 bénévoles qui se sont mobilisées pour soutenir notre organisme le 7 septembre, c’est une foule estimée autour de 2 000 personnes qui est venue profiter de cette journée en famille. La belle température et la bonne humeur étaient d’ailleurs au rendez-vous, fiers témoins de la générosité des participants, de nos entreprises locales et de nos commanditaires. C’est en tout 17 225$ qui ont été amassés pour nos enfants gravement malades d’ici » se réjouit Dyane Plante, la coordonnatrice de l’organisme.

Cet événement, qui avait lieu samedi dernier sur l’île Ronde de Beauceville, a dû faire face à plusieurs imprévus. En effet, il était impossible d’avoir un terrain pour l’événement à Saint-Georges en raison de la grève des employés de la ville et l’événement a dû être reporté en raison des prévisions météorologiques, ce qui a aussi engendré une difficulté dans le recrutement des bénévoles.

L'organisme remercie les entreprises qui se sont mobilisées pour le bon déroulement de cette fête familiale.

L’équipe de travail planifie déjà la troisième édition en souhaitant l’améliorer d’une année à l’autre pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Rappelons qu'Ouvre ton cœur à l’espoir est un organisme communautaire à but non lucratif ayant comme mission de venir en aide aux enfants âgés de 0 à 17 ans atteints de cancer ou de toutes autres maladies menaçant leur vie, ainsi qu’à leur famille.