La Coopérative Aide Chez Soi en Beauce inaugure ses nouveaux locaux

La Coopérative Aide Chez Soi en Beauce a procédé à l'inauguration officielle de ses nouveaux locaux ce vendredi à Saint-Georges.

Installé dans les anciens bureaux de la Sûreté du Québec, au 17 785 boulevard Lacroix, l'organisme bénéficie désormais de 6 000 pieds carrés, soit cinq fois plus d’espace pour offrir des services d’aide à la personne. Après trente ans de service et d'économie, la Coopérative a investi 1.5 M$ dans ce projet.

La directrice générale, Nathalie Frenette, est très fière de cette nouvelle page de leur histoire. « Cet investissement permettra d’assurer la demande grandissante des besoins de nos services d’aide à domicile dans notre communauté », a-t-elle souligné en conférence de presse.

La rénovation du bâtiment acquis pour le projet d’agrandissement s’est déroulée sur quatre mois et les travaux ont tous été confiés à des entrepreneurs beaucerons, permettant des économies de proximité tout en créant des retombées économiques locales. Désormais, l'organisme pourra augmenter sa capacité de service de 30% et créer 30 nouveaux emplois pour la région. L'endroit laisse également une possibilité d'agrandissement en cas de besoin dans le futur.

« Un environnement de travail tout neuf et au goût du jour est très stimulant et dynamisant pour l’équipe en place dans le but de poursuivre la mission de base de l’organisme qui est celle d’aider les Beaucerons à mieux vivre à domicile », a mentionné Stéphane Brown, attaché politique de Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

La nouvelle bâtisse comprend désormais :

- 15 espaces de travail avec des bureaux élévateurs,

- Un accueil spacieux,

- Une clinique de soins de pieds avec un espace pour la désinfection des instruments,

- Une salle multifonctionnelle, nommée en l'honneur de Léna L'Heureux,

- Une salle de formation pour l'aide à la vie domestique,

- Deux garages pour les équipes de menus travaux et de tonte de pelouse,

- De nombreux espaces de rangement.

En conférence de presse, Olivier Duval, conseiller municipal District 7 à la Ville de Saint-Georges, a souligné les valeurs de l'organisme tourné vers le bien-être des aînés et la solidarité. Des valeurs notamment représentées par la Salle multifonctionnelle nommée en l'honneur de Léna L'Heureux, qui a été administratrice de 2003 à 2013, puis vice-présidente pendant un an avant de décéder d'une maladie en juin dernier.

Également présents, J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de Coopération des EÉSAD, ainsi que Dominic Boudreau, directeur adjoint du continuum soutien à domicile et partenariat communautaire SAPA au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA), ont tous deux rappelé l'entente essentielle entre le CISSS-CA et la Coopérative. Aussi, ils ont rappelé l'importance de cet organisme au Québec et ses missions.

Pour finir, rappelons que la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce a également des locaux à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle représente près de 300 employés qui travaillent au bénéfice des personnes aînées, en convalescence, avec une incapacité physique ou avec une déficience intellectuelle ainsi que les proches aidants de la région qui souhaitent demeurer à domicile le plus longtemps possible.