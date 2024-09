Déjeuner-conférence sur la gériatrie sociale

Le prochain déjeuner-conférence du 8 octobre, de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches, portera sur la gériatrie sociale.

Pour l'occasion, deux conférenciers prendront la parole, soit le directeur général de la Fondation AGES, Élie Belley-Pelletier, ainsi que la conseillère au développement en gériatrie sociale, Stéphanie Pilon.

«La Fondation AGES fait le pari qu’il est possible d’ajouter de la vie aux années grâce au modèle de gériatrie sociale, signale Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. Ce modèle de gériatrie sociale agit à même le milieu de vie des aînés et prend en compte les conditions de vie réelles des aînés.»

Comme à l'habitude, cette activité aura lieu au restaurant Le Normandin de Saint-Georges le mardi 8 octobre. Le déjeuner sera servi à compter de 8 heures et la conférence aura lieu entre 9 heures et 10 h 30. Pour renseignements complémentaires et pour confirmer votre présence, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.