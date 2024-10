Une levée de fonds en mémoire de maman Brigitte

C’est devant plus de 80 membres et participants, réunis la semaine dernière à Saint-Isidore, pour l’Assemblée générale annuelle de l’organisme, que la Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches (TROCCA) a dévoilé sa toute nouvelle identité visuelle. Inspirée par une volonté de renouveau et ralliant expertise et engagement, ...