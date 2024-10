La passerelle de la rivière Famine rétablit le lien entre le Québec et les États-Unis

Les clubs de motoneige de Beauce-Sud et de Beauceville ont procédé ce lundi à l'inauguration de la toute nouvelle passerelle de la Rivière Famine.

Ce projet avait été entrepris suite à la destruction de l'ancienne structure par les eaux le 1er novembre 2019. L'absence de cette passerelle constituait jusqu'à présent une entrave significative dans le réseau de motoneige, particulièrement sur le sentier Trans-Québec 75, principal lien hivernal reliant le Québec aux États-Unis. Les usagers devaient prévoir un détour de 140 km par les Etchemins.

« Cette étape marque la fin de ce projet d’envergure pour la construction de la passerelle. Cette dernière vient rétablir le lien entre Québec et les États-Unis qui avait été emporté par les eaux. Les retombées positives qui seront engendrées par les nombreux motoneigistes d’ici et d’ailleurs contribueront à dynamiser la région de la Chaudière-Appalaches et à la faire rayonner », a déclaré Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales.

La nouvelle passerelle, située au-dessus des Chutes Plamondon, offre un point de vue imprenable sur la rivière Famine. Elle pourrait constituer, dans les années à venir, une infrastructure clé dans le prolongement du sentier multifonctionnel estival, faisant de ce site une infrastructure touristique quatre saisons.

Située au cœur de la forêt, l'installation de cette nouvelle passerelle et l’adaptation des chemins aux alentours, ont représenté un défi majeur relevé par ÉQIP Solutions Génie et Les constructions Binet. L’infrastructure en acier galvanisé de 208 pieds et de 165 000 livres a été fabriquée par Structure SBL. Elle a été assemblée et installée par une grue de 650 tonnes et de 250 pieds de flèche.

D'un coût total de 1 029 000 $, ce projet d'envergure a été rendu possible grâce à la contribution financière de 59 commanditaires et 68 donateurs, ainsi qu'au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide aux véhicules hors route : infrastructures et protection de la faune. Les clubs locaux de Chaudière-Appalaches et de la Fédération des clubs de motoneige du Québec ont également participé.

« C’est une somme de plus de 500 000$ que nous avons remis afin de concrétiser la réalisation de cette passerelle qui est à la fois importante pour la motoneige et l’ensemble du développement économique de notre région. Ce fut un travail sérieux que nous avons accompli avec les bénévoles au cours des derniers mois et je suis très heureux du résultat positif pour notre région », a souligné Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Une mobilisation des MRC de Beauce-Sartigan, de Beauce-Centre, des Etchemins et de la Nouvelle-Beauce a permis aux clubs d’obtenir l’aide du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Enfin, une contribution significative a également été apportée par Desjardins via le Fonds du Grand Mouvement et Ville Saint-Georges, confirmant que la mise en place de cette passerelle est le résultat d'une mobilisation régionale exceptionnelle, autant du secteur public que du secteur privé.