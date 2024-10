Le retour de l'arbre magique pour un Noël magique à Beauceville

Éteint depuis plusieurs années, l’Arbre magique de Beauceville reprend vie grâce à Claude Veilleux, sa fille et le Comité d’aide de Beauceville (CAB).

Claude Veilleux a été l’initiateur du projet, mais en raison du travail que cela représentait, le Club Rotary avait pris la relève. Malheureusement, l’Arbre magique s’est éteint doucement avec le temps. Cette année, le Beaucevillois et sa fille, professeure d’école, ont décidé de repartir le projet. Ils ont alors créé un petit comité et ont invité le Comité d’aide à s’y joindre.

« C’était évident que le CAB en fasse partie, parce que c’est l’organisme le mieux placé pour connaître les besoins », a expliqué Sylvie Fortin du Comité d’aide à Beauceville. C’est pour cette raison qu'il a été décidé que les demandes passeraient par l'organisme. « Les gens appellent ici pour s’inscrire, afin que leurs enfants puissent avoir un cadeau de Noël.»

Une fois la liste des enfants établie, des boules en cartons seront fabriquées afin d’inscrire dessus le sexe, l’âge et le souhait de chacun d’eux. Elles seront ensuite accrochées dans un arbre de Noël qui sera installé dans le village. Ainsi, les citoyens pourront choisir une boule (les 5 et 6 décembre) pour acheter le cadeau qui y est associé et le déposer à l’organisme.

« Le but est que tous les enfants qui ont donné leur nom aient un cadeau », a souligné Sylvie Fortin. « Il y a aussi des dons en argent qui seront utilisés pour acheter les cadeaux demandés qui n’auront pas trouvé preneur. »

Les jouets seront alors emballés par des bénévoles et distribués aux enfants. Pour les parents qui le désirent, le Père Noël livrera les cadeaux le samedi avant Noël, le 21 décembre.

« On veut que l’arbre magique devienne un Noël magique pour ces enfants-là. »