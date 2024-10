Santé mentale: la SQ et les travailleuses sociales unissent leur force en Beauce

Le 10 octobre de chaque année marque la Journée mondiale de la santé mentale. Pour l’occasion, EnBeauce.com s’est penché sur les interventions menées par la Sûreté du Québec concernant la santé mentale.

Au Centre de services de Sainte-Marie, les interventions pour des personnes en état mental perturbé (personne en crise, barricadé, assistance aux ambulanciers, etc.) se chiffraient à une centaine en 2019 et 2020. En 2021 et 2022, cela a diminué pour tomber à 70 et à 74. On remarque une nette augmentation en 2023 avec 117 interventions recensées. Pour l’année en cours, on est à 79 en octobre.

En ce qui concerne le Centre de services à Saint-Georges, le bassin de population est beaucoup plus important donc les données sont nécessairement plus grandes. Ceci dit, on remarque une nette augmentation suite à la pandémie, bien que cela semble diminuer de nouveau cette année. Voici le détail:

- 2018: 307 interventions,

- 2019: 304 interventions,

- 2020: 377 interventions,

- 2021: 449 interventions,

- 2022: 553 interventions,

- 2023: 626 interventions,

- 2024: 350 interventions (en date d’octobre).

Pour soutenir les policiers dans leur travail, deux travailleuses sociales sont directement affectées à la Sûreté du Québec de la Beauce, et ce, du lundi au vendredi de 8h à 22h.

Concrètement, voici quelques exemples de leurs rôles:

- co-intervention avec les policiers pour des interventions complexes notamment en santé mentale, mais également pour tous types de situations requérant l'expertise des deux milieux afin d'offrir un service adapté au moment opportun;

- liaison entre les services policiers, ceux du CISSS et les partenaires communautaires dans le respect des règles de la confidentialité;

- rôle-conseil pour les policiers, par exemple pour les besoins de la clientèle, les approches à privilégier... en fonction des besoins rencontrés par l'équipe policière ou des problématiques émergentes;

- intervention et soutien auprès de la clientèle et leur proche ainsi que l'accompagnement vers les services appropriés

Le projet d’intégration vise à rejoindre rapidement la clientèle présentant des besoins psychosociaux pour laquelle les services policiers sont interpellés afin d’améliorer l’accès, la fluidité et la continuité vers les services appropriés et ainsi éviter le recours à l’hospitalisation ou la judiciarisation.