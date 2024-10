C'est la «Nuit des sans-abri» ce vendredi à Saint-Georges

C'est sous le thème L’itinérance: 100 visages que se tiendra à Saint-Georges, ce vendredi 18 octobre, la 17e Nuit des sans-abri.

Les personnes intéressées à prendre part à l’événement pourront le faire en se rendant dans la cour arrière de l'édifice du Bercail au 12165, de la 2e avenue à Saint-Georges.

Outre le Bercail, la Maison des jeunes Beauce-Sartigan et le CJE Beauce-Sud assurent l'organisation de cette rencontre, qui permet de parler des réalités de personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être, dont le nombre est en croissance en raison d’une multitude de facteurs.

Sur place, dans un un moment qui se veut sans jugement et dans une ambiance festive, les gens pourront profiter de petits braseros (feux de camp), de musique, de breuvages chauds et de collations. De plus, il y aura création d'une œuvre collective en direct, et des activités de sensibilisation. Aussi, des partenaires qui soutiennent la cause seront sur place afin de présenter leurs services.

Cette année, c'est le rappeur, animateur, conférencier, acteur et fondateur de Nikamo Musik, Samian, qui agit comme porte-parole national de l'activité, qui se tient simultanément dans plusieurs dizaines de villes du Québec. Il profitera de l'activité de sensibilisation pour sortir une nouvelle version acoustique de sa chanson L’itinérant.

À Saint-Georges, la Nuit des sans-abri aura lieu de 18 h à 23 h.