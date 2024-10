Dévoilement de la recherche «Femmes et précarité économique»

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) a dévoilé mercredi, devant plus de 50 représentantes de ses membres, les résultats de sa recherche intitulée Femmes et précarité économique: Le fardeau invisible de la charge mentale des femmes en Chaudière-Appalaches.

Réalisée en collaboration avec le Centre de recherche sociale appliquée, cette recherche menée auprès d’une diversité de femmes visait à documenter les façons spécifiques dont la charge mentale peut être vécue par différents groupes de femmes vivant plus d’un système d’oppression, les effets de la charge mentale sur ces femmes et leurs suggestions pour reconnaître et alléger la charge mentale des femmes.

« La charge mentale englobe la planification, l’organisation et la gestion des tâches nécessaires à la bonne marche de la vie domestique et familiale, explique Andréanne Moreau Baril, chargée du projet pour le RGFCA. Elle réfère aussi à la charge émotionnelle liée à la responsabilité du bien-être physique et psychologique des proches ». Constante et invisible, la charge mentale est majoritairement vécue par des femmes et entraine de nombreux effets néfastes sur la santé mentale, émotionnelle et physique.

« On constate dans notre recherche que les situations de précarité et de pauvreté teintent la façon dont les femmes vivent la charge mentale, poursuit la chargée de projet. Le travail de survie, très souvent au nom du bien-être d’autrui, est invisibilisé pour ces femmes, d’autant plus qu’il est peu abordé dans la littérature scientifique ou dans les médias ».

En effet, parmi les faits saillants de la recherche, on souligne que les mères monoparentales et les femmes prestataires de l’aide sociale doivent composer avec une charge mentale particulièrement lourde. C’est le cas également des femmes en situation d’immigration – dont le parcours d’intégration et les politiques migratoires complexes alourdissent la charge mentale - et des femmes en situation de handicap qui sont confrontées quotidiennement au manque d’accessibilité de la société.

Issu d’un financement du Secrétariat de la condition féminine, ce projet a été réalisé à la suite d’une recherche portant sur les effets de la crise socio sanitaire sur la charge mentale des travailleuses de la région, réalisée en 2021-2022. Dans la continuité de cette recherche, la création d'outils de sensibilisation et de capsules vidéo permettra non seulement de sensibiliser les femmes et de les faire bénéficier des informations recueillies, mais aussi de toucher un public plus large, incluant les intervenants.es, les employeurs de la région ainsi que les hommes, qui sont des alliés importants pour cette cause sociale, évaluent les responsables du RGFCA.

«Ces outils contribueront à favoriser une prise de conscience collective et à encourager des actions concrètes pour soutenir l'égalité et l'inclusion dans notre société», conclut Andréanne Moreau Baril

Rappelons que le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches est un regroupement régional de 25 groupes de femmes qui travaillent à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des femmes.