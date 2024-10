Journée de l’écoute : un appel à la solidarité du CEPS Beauce-Etchemins

Le Centre d’écoute et de prévention du suicide (CEPS) Beauce-Etchemins souligne la Journée de l’écoute, en collaboration avec l’Association des centres d’écoutes téléphoniques du Québec (ACETDQ), qui se déroulera ce jeudi 24 octobre.

Sous le thème « L’écoute c’est… », cette journée vise à rappeler l’importance de l’écoute empathique et à encourager chacun à prendre un temps d’arrêt pour mieux comprendre les autres et les aider dans leur cheminement personnel.

Le CEPS offre une ligne d’écoute active, gratuite et confidentielle, destinée à soutenir les personnes vivant des moments de solitude, de détresse psychologique ou faisant face à des enjeux de santé mentale.

« L’écoute, c’est 4 222 appels reçus cette année, mais aussi 171 appels non répondus en raison d’un manque de bénévoles. C’est une situation déplorable étant donné le rôle de filet social, de référencement aux ressources, de complément aux ressources en santé mentale des trois MRC desservies par le CEPS. On invite les gens à nous contacter et à voir comment c’est simple, agréable et valorisant de faire de l’écoute chez nous », a déploré Mélissa Jacques, directrice générale du CEPS Beauce-Etchemins.

Afin de sensibiliser la population à l’écoute active, le CEPS propose également une formation accessible dans les MRC de Beauce-Sartigan, Beauce-Centre et des Etchemins. Depuis 2023, 175 personnes ont déjà été formées. Pour marquer cette journée spéciale, un webinaire gratuit d’introduction à l’écoute active sera offert sur la page Facebook du CEPS.

Pour plus d’informations ou pour rejoindre le réseau de bénévoles, il est possible de communiquer directement avec l'organisme.