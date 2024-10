Maryse Lessard à la présidence de Moisson Beauce

Viactive célèbre ses 35 ans cette année et à l’Association Bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) on peut dire que ça bouge! Ce programme est régi par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) afin de faire bouger les hommes et les femmes de 50 ans et plus. L’ABBS propose ce service gratuitement dans plusieurs résidences et ...