Inondations dévastatrices en Espagne: le témoignage d’un Beauceron installé à Valence

Voir la galerie de photos

Installé avec sa famille depuis plusieurs années à Valence, en Espagne, le Beauceron Guy Bolduc a partagé ses impressions suite aux inondations majeures qui ont touché la péninsule ibérique ce mercredi 30 octobre. Si la ville de Valence a été relativement épargnée, les villages environnants, eux, ont subi des dommages considérables.

Ce jeudi 31 octobre, alors que la tempête s’est calmée, Guy Bolduc évoque l’impuissance ressentie face à l’ampleur de la catastrophe dans les zones les plus durement touchées.

« Ce qui est difficile, c’est que les secteurs très touchés par ces inondations sont inaccessibles, et la garde militaire et la protection civile ne veulent pas qu’on s’y rende. De notre côté, il y a des points de dons un peu partout où on va se rendre, mais j’aimerais pouvoir aider physiquement. Le problème, c’est qu’actuellement, seuls les gens sur place peuvent aider, et ça va prendre plusieurs semaines avant de tout rétablir », a-t-il expliqué à EnBeauce.com.

Ces inondations ont été provoquées par le phénomène météorologique appelé « Dana », qui survient régulièrement en Espagne mais s’est intensifié cette année. « Il est tombé entre 300 et 500 mm de pluie en très peu de temps, pendant la nuit et en matinée. C'est tombé vraiment sans arrêt », a souligné Guy Bolduc. Cette accumulation rapide d’eau a inondé plusieurs villages alentour, causant des pertes matérielles importantes pour de nombreux habitants.

Pour Guy et sa famille, qui résident dans le centre de Valence, les conséquences directes des inondations ont été limitées. « Nous sommes vraiment dans le centre de Valence, donc nous n’avons pas beaucoup été touchés. Évidemment, il y avait de l’eau partout mais pas de dégât majeur ». Néanmoins, certaines difficultés se sont fait sentir, notamment la coupure d’eau pendant une journée et demie, qui a été rétablie ce jeudi matin.

Au-delà des impacts matériels, Guy partage aussi l’histoire de proches affectés par la catastrophe. « On a malheureusement un ami d’Émile, notre fils, qui a tout perdu ainsi qu’une coéquipière de Roxanne ».

Cette situation a jeté un voile de tristesse sur Valence, une ville habituellement animée, alors que les services d’urgence restent mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. « On entend beaucoup de bruit d’ambulances et de pompiers dans la ville. Le premier ministre est sur place aujourd’hui, et beaucoup d’endroits restent fermés. Roxanne, de son côté, n’a pas de match, tout est annulé. La ville, habituellement très festive, est très calme aujourd'hui», a-t-il conclu.

Les photos et vidéos ont été envoyées par un ami de la famille durement touché par les inondations.