Jour du souvenir: trois cérémonies en Beauce

Une trentaine de bonnets en coton et en tricot de coton assemblés à la machine à coudre, ont été confectionnés par sept membres du Cercle de Fermières Saint-Georges No 33. Cela a exigé une vingtaine d'heures et le projet s'est échelonné sur deux semaines en début d'automne. La cercle a répondu à une demande du Groupe espérance et cancer pour ...