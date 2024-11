Jour du Souvenir: plus de 225 personnes à la cérémonie

Plus de 225 personnes, dont au moins une centaine de civils, ont assisté cet avant-midi à la cérémonie de commémoration du Jour du Souvenir, qui s'est déroulée au cénotaphe du Parc Mathieu à Beauceville.

Plusieurs dignitaires ont déposé des couronnes au pied du monument qui comporte les 254 noms de soldats du Régiment de la Chaudière, disparus durant la Seconde Guerre mondiale. Neuf de ces noms ont d'ailleurs été ajoutés cette année.

Parmi les personnalités présentes, on retrouvait le commandant du Régiment de la Chaudière, le lieutenant-colonel Bruno Gilbert, le président du comité du cénotaphe (qui agissait comme maitre de cérémonie, le major Jean-François Maheux, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, le préfet de la MRC Beauce-Centre et maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, ainsi que les maires de Beauceville et de Saint-Georges, respectivement François Veilleux et Claude Morin.

Quelque 80 cadets, provenant des Corps de Beauceville, Lac-Etchemin et Saint-Georges, ainsi qu'une trentaine de membres du Régiment de la Chaudière, ont participé à la célébration solennelle, devant une vingtaine de vétérans de la région.

Signalons que demain 11 novembre, jour même du souvenir, un rassemblement est prévu au monument militaire de la Place des Vétérans de Saint-Georges. Ce dernier est situé près du Centre d'éducation des adultes Mgr-Beaudoin. La cérémonie débutera sur le coup de 11 h.