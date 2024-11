Ordre du mérite georgien: une cérémonie riche en émotions

L’émotion était au rendez-vous ce jeudi soir alors que cinq citoyens recevaient l’Ordre du mérite georgien, la plus haute distinction attribuée par la Ville de Saint-Georges.

Lucille Bouffard, Élise Dion, Guy Dubé, Richard Dulac et Gaétan Pouliot ont ainsi été honorés pour leurs implications citoyennes lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Georgesville. Après la lecture de leur parcours, ils ont chacun reçu un trophée personnalisé, un George de cristal, une épinglette de l’ordre, un certificat honorifique, deux places de concert ainsi qu’une copie du grand volume des Chroniques de Saint-Georges.

À la fin de la cérémonie, le maire Claude Morin s’est adressé aux récipiendaires avec les larmes aux yeux. « Il y a des gens ici qui travaillent de façon silencieuse, qui travaille énormément pour aider notre communauté à se tenir debout. Saint-Georges ne serait pas devenu ce qu’elle est aujourd’hui si on n’avait pas des gens comme les cinq récipiendaires de ce soir », a-t-il souligné. « Je vous présente ma sincère gratitude pour tout ce que vous faites. »

Étant donné que la récipiendaire Élise Dion est très impliquée pour aider les Ukrainiens à s’installer en Beauce, plusieurs d’entre eux étaient présents à la cérémonie. Pour souligner cela, le maire s’est adressé à eux avec un message de bienvenue exprimé en langue ukrainienne. « J’y tenais beaucoup, je me suis entraîné toute la journée », a-t-il précisé avec émotions.

Les récipiendaires

Lucille Bouffard a été félicitée pour son implication dans de nombreux organismes communautaires et dans plusieurs conseils d’administration, des années durant. « Touche-à-tout, passionnée par les personnes, respectueuse de la nature et amoureuse de la vie, ses nombreuses implications ont un impact significatif et génèrent des retombées positives partout où elle investit de son temps. »

Élise Dion est une bénévole engagée notamment dans l’intégration des personnes issues de l’immigration. Depuis 2022, elle a aidé de nombreux Ukrainiens à s’installer en Beauce dans les meilleures conditions possible. « Femme de cœur, de tête et d’action, Élise Dion, a consacré une grande partie de ses temps libres au volontariat et poursuit toujours dans cette voie, au grand bénéfice de l’ensemble de notre communauté. Cette dame a su transformer le contenu de son temps en lui donnant du sens : aider son prochain. »

Guy Dubé est le fondateur de l’organisme du Partage au masculin, dont il a été le directeur pendant trente ans. Il a œuvré à maintenir cette organisation debout, elle qui a été la première à offrir un soutien psychologique aux hommes de la région. « En fondant l’organisme Partage au Masculin, et en le dirigeant aussi assidûment, Guy Dubé a consacré son temps et 30 ans de sa vie à la santé des hommes de notre grande région ayant besoin d’aide en plus de s’impliquer entièrement auprès de dizaines d’autres instances locales et régionales. »

Richard Dulac est connu dans la région pour son implication à Tennis Beauce. Alors qu’il pensait signer un contrat d’un an, il est encore dans l’organisation 38 ans plus tard. Il s’est démené au fil des années pour faire rayonner le sport et le tennis auprès des jeunes et des adultes de la Beauce. « Dans notre milieu, c’est grâce à Richard si le tennis est devenu un pilier essentiel pour développer des athlètes, soutenant aussi l’économie et le tourisme de notre ville et de notre région. »

Gaétan Pouliot s’est impliqué dans de nombreuses organisations, mais notamment à la FADOQ où il a travaillé durement à la fusion des clubs FADOQ St-Georges et FADOQ l'Assomption. « Disponible, responsable et engagé, M. Pouliot fait preuve d’un grand souci des autres et d’une sensibilité particulière pour l’environnement, des qualités qui guident son bénévolat. »