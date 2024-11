Guignolée du CPS Les Passerelles: un objectif de 30 000 $

Le centre de pédiatrie sociale de la région Beauce-Sartigan, Les Passerelles, mobilisera la communauté régionale, pendant un mois, dans le cadre de sa guignolée annuelle qui se déroulera du 15 novembre au 14 décembre.

L’équipe du CPS, dont le rôle est de soutenir les enfants en situation de vulnérabilité, s’est fixé un objectif de 30 000 $ pour cette campagne 2024.

La journée phare de collecte se tiendra le samedi 14 décembre, dans les rues de neuf municipalités de Beauce-Sartigan: La Guadeloupe, Saint-Benoît-Labre, Saint-Côme-Linière, Saint-Éphrem, Saint-Gédéon, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Ludger, et Saint-Martin, en plus de deux endroits à Saint-Georges, soit le stationnement de la Poutine d’Or (secteur Ouest) et l'épicerie Métro Laval-Veilleux. Plus de 65 bénévoles se mobiliseront cette journée pour mener à bien la collecte.

Deux partenaires majeurs soutiendront aussi la campagne: la Fromagerie la Pépite d'Or ainsi que le transporteur Air Canada.

Les dons en ligne seront les bienvenus durant toute la guignolée. Ils pourront se faire directement sur le site du CPS Les Passerelles que l'on peut atteindre en cliquant ici.

«Cette guignolée, c’est l’occasion de terminer l’année sur une note de générosité, un moment pour chacun de contribuer au bonheur et au mieux-être des enfants de notre communauté, a déclaré Andrée-Ann Breton, coordonnatrice en philanthropie au CPS Les Passerelles. Chaque don nous rapproche de notre mission de favoriser le bien-être et le développement du plein potentiel des enfants en situation de vulnérabilité.»

Si d’autres commerces ou entreprises souhaitent se joindre à ce mouvement de solidarité et faire une différence, Mme Breton les invite à communiquer avec elle pour plus de détails.

Outre la journée phare du 14 décembre, la population est invitée à effectuer un don en ligne, à partir du 15 novembre, directement sur le site du CPS Les Passerelles et ainsi courir la chance de gagner une paire de billets sur les ailes d’Air Canada.

Le CPS Les Passerelles est le 45e centre du genre à avoir ouvert ses portes au Québec. Il offre depuis 2022 des services aux enfants et adolescents qui se trouvent dans des situations caractérisées par des sources de stress toxiques telles que l’instabilité familiale, l’insécurité alimentaire ou financière, l’intimidation, la violence physique ou psychologique, l’immigration récente, les troubles du développement, l’isolement social, les problèmes de consommation ou de dépendance.