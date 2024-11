Un succès pour la tournée des projets de sensibilisation de la TDS-GRAP

La Table de développement social (TDS) – GRAP de la MRC Beauce-Centre, en collaboration avec ses organismes membres, a publié les résultats de la tournée de distribution et de promotion des projets de sensibilisation portés par des citoyens de son territoire.

Lors de cette tournée, des jeunes et des adultes ont été impliqués pour préparer des projets pour lutter contre les préjugés et pour favoriser l’inclusion sociale, une première dans la région. Ces projets ont été réalisés grâce à une aide financière du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Au cours des trois derniers mois, les projets de sensibilisation ont fait l’objet de promotion et de distribution dans plus de 120 lieux soit des commerces, des organismes communautaires et lors d’activités de la MRC. Rappelons que les trois projets mobilisateurs ont été lancés en mai dernier et présentés par les jeunes et adultes impliqués. Ceux-ci comprennent des vidéos de sensibilisation de citoyens qui témoignent en toute transparence de leur expérience en tant que personne en situation de pauvreté et de vulnérabilité, une bande dessinée faisant la lumière sur les sentiments véhiculés avec les préjugés ainsi qu'un Slam sur le thème des préjugés et de la santé mentale.

« Nous tenons à remercier les commerçants et les représentants des organisations à qui les projets ont été présentés. Les gens ont fait preuve d’écoute, de soutien et de sensibilité envers la cause en démontrant une ouverture bien sentie à participer à la promotion des projets des citoyens impliqués. La lutte aux préjugés est un combat en continu, la communauté se sent concernée et souhaite que ça change. Nous sommes très reconnaissants de l’accueil et l’appui reçu par la population », a déclaré Valérie Lessard, agente de développement social à la TDS-GRAP.

Cette tournée de promotion de la TDS-GRAP a permis de distribuer plus de 140 affiches de chacun des trois projets, 360 bandes dessinées et 750 cartons de référence aux codes QR.

Un souper reconnaissance s’est déroulé le mardi 5 novembre afin de souligner la fin du projet et l’implication soutenue des citoyens dévoués à cette cause.