Ordre du Mérite georgien: portrait d'Élise Dion

Voici le premier de cinq textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait d'Élise Dion.

Depuis plusieurs années, Élise Dion se dévoue sans réserve pour le bien de son prochain. Guidée par un fort sentiment d’appartenance à son milieu, elle s’investit de manière continue dans le bénévolat, oeuvrant pour améliorer la qualité de vie de ses concitoyens, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.

Arrivée à Saint-Martin en 1988, madame Dion déménage à Saint-Georges en 2000. Elle fait carrière en gestion des ressources humaines, d’abord au regroupement des CHSLD de Beauce, puis à l’Hôpital de Beauceville, ensuite chez PME Partenaires et plus tard à son propre compte comme conseillère RH.

Aujourd’hui retraitée, elle poursuit de plus belle ses implications bénévoles, en portant une attention particulière aux personnes issues de l’immigration, afin qu’elles puissent s’intégrer et devenir des citoyens à part entière. Ainsi, depuis mai 2022, elle a fourni des efforts exceptionnels pour accueillir et faciliter l’intégration d’Ukrainiens et leurs familles à Saint-Georges et dans les environs. Veillant à les aider et à les supporter à chacune des étapes de leur intégration dans leur nouvelle terre d’accueil.

C’est véritablement sans compter qu’elle s’investit pour aider ceux et celles ayant fui la guerre afin qu’ils trouvent refuge, sécurité et paix dans notre ville. Par exemple, elle les a personnellement accompagnés pour trouver un logement, ou un nouvel emploi ou encore aller à la banque alimentaire. Mais aussi pour toutes les formalités administratives requises telles que: RAMQ, obtention d’un NAS, consultations médicales, inscription des enfants au CPE ou à l’école, assistance pour les permis de conduire, etc. Elle a même assumé le rôle de témoin lors d’un mariage!

Madame Dion a notamment amassé des fonds auprès des entreprises et de la population pour permettre à de nouveaux arrivants d’alléger les premières dépenses comme le premier mois de loyer, l’achat d’électroménagers ou encore les meubles de base.

Sa grande disponibilité et son dévouement constant pour la cause font d’elle une précieuse alliée pour plusieurs organismes d’ici dont le CJE de Beauce-Sud, la Maison de la famille, le comptoir alimentaire, la Ville de Saint-Georges, le député provincial, et plusieurs autres.

Motivée par un esprit d’entraide et de partage, celle-ci a exercé son action bénévole dans une grande diversité de secteurs. En période de carrière active, son horaire professionnel chargé ne l’a jamais empêchée de s’impliquer. Bien au contraire! Déterminée à faire une différence, elle a siégé en tant qu’administratrice dans plusieurs organisations, parmi lesquelles : la Fondation Santé Beauce-Etchemin, l’organisme Loge-Toit Beauce, et la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches. Pendant plusieurs années, elle a aussi participé aux comités de parents des écoles Lacroix et Jésus Marie, en plus de coprésider des tournois de golf, notamment au bénéfice de la Fondation Santé-Beauce-Etchemin.

Enfin, elle fut aussi présidente de la Fondation des CHSLD de Beauce pendant 10 ans (2008 à 2018) ainsi que vice-présidente de Moisson – Beauce (2002 à 2004).

Femme de cœur, de tête et d’action, Élise Dion, a consacré une grande partie de ses temps libres au volontariat et poursuit toujours dans cette voie, au grand bénéfice de l’ensemble de notre communauté. Cette dame a su transformer le contenu de son temps en lui donnant du sens : aider son prochain.

Madame Dion, pour toutes ces années d’engagement et d’accompagnement, pour avoir oeuvré assidument à développer le tissu social, pour votre précieuse contribution au développement du sentiment d’appartenance des citoyens à notre communauté, nous vous adressons de grands mercis et vous disons Bienvenue à l’Ordre du Mérite georgien!