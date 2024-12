Ordre du Mérite georgien: portrait de Gaétan Pouliot

Voici le cinquième et dernier textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Gaétan Pouliot.

Né à Saint-Joseph-des-Érables en 1950, membre d’une fratrie de 15 enfants, il est clair que Gaétan Pouliot apprend dès son plus jeune âge l’importance du respect des autres, la nécessité de faire sa juste part et qu’il saisit la force du travail d’équipe.

En 1978, il s’installe à Saint-Georges avec sa famille. Titulaire d’un diplôme en Technique forestière, il œuvre au ministère des Forêts au gouvernement du Québec. Après 35 ans de loyaux services, il prend sa retraite.

Cette étape est pour lui l’occasion idéale de poursuivre une vie associative déjà riche. Et par choix, d’amplifier son engagement bénévole en offrant encore plus de son temps à de multiples associations. Ainsi, il est :

- Administrateur du Groupement forestier Chaudière pendant 15 ans et président pendant 10 ans, entre 2003-2018, (Regroupement de propriétaires forestiers qui a pour mission d’assurer le développement économique régional et la prospérité des boisés)

- Administrateur de Bechedor, entre 2012-2014, (Aujourd’hui l’une plus grosses pépinières forestières privées au Québec en production de plants)

- De 2013 à 2018, président de Gestizone - pourvoirie du lac Portage, (L’organisation planifie les développements multiressources, la mise en valeur des milieux naturels et leur conservation)

- Administrateur du club Rendez-Vous, entre 2014-2019, (Organisme à but non lucratif, dont le but est de promouvoir l'activité physique par les sports d'hiver)

- En 2020, il devient administrateur de la fédération de camping caravaning du Québec et en 2021, il accepte la vice-présidence de l’Association régionale, (ARCC 07) Chaudière-Appalaches.

Pour une période de plus de 7 ans, il participe à la production de rapports d’impôts dans le cadre du programme IMPÔT BÉNÉVOLE de l’AREQ.

Quant à l’implication de Gaétan au sein de la FADOQ, celle-ci remonte à 2012. D’abord administrateur, il devient président en 2018. Il est l’un des principaux artisans de la fusion des clubs FADOQ St-Georges et FADOQ l'Assomption. Une fusion réussie, mais de longue haleine. Rencontres, pourparlers, formalités administratives, refonte des règlements généraux, sans oublier le déménagement de locaux ! Un vaste chantier achevé. « Enfin ! » diront certains et « Tout un exploit ! » diront d’autres. En scellant cette alliance, la perenité du club est assurée. FADOQ Saint-Georges – Beauce est devenue une entité unique qui regroupe quelque 2300 membres formant le plus important club en Chaudière-Appalaches. Plus que jamais, la FADOQ remplit sa mission : regrouper des personnes de 50 ans et plus, travailler à leur bien-être physique et mental.

Marié à Céline Labbé, ils sont parents de deux enfants, Nicolas et Caroline et grands-parents de six petits-enfants. De nature active, il profite pleinement de sa retraite en s’adonnant à divers sports, tout en en découvrant de nouveaux. Lorsqu’il n’est pas au camping ou en voyage, il consacre son temps à l’entretien de ses boisés sur ses lots de terre où il coupe également du bois de chauffage.

Disponible, responsable et engagé, M. Pouliot fait preuve d’un grand souci des autres et d’une sensibilité particulière pour l’environnement, des qualités qui guident son bénévolat. L’apport de cet homme de cœur à notre communauté est indéniable. Ses importantes implications ont profité à l’ensemble de la ville et de la région, tant au niveau social, communautaire, environnemental, qu’économique.

Monsieur Pouliot : pour toutes ces années de dévouement continuel, pour le temps et l’expérience que vous avez généreusement offerts aux organisations et aux personnes de notre milieu, nous vous exprimons notre sincère gratitude et saluons votre arrivée au sein de l’Ordre du Mérite georgien !