Virage numérique des services publics: une pétition à signer chez Alphare dès demain

Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), dont fait partie l'organisme Alphare de Saint-Georges, invite les citoyens à signer une pétition qui dénonce les effets du virage numérique des services publics envers les personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté.

Lancée le printemps dernier, la déclaration Traversons l’écran: pour que l’humain demeure au cœur des services publics! vise à favoriser l’exercice du droit à l’information, et faire connaitre des solutions pour ne laisser personne de côté.

«Je ne suis pas capable d’aller faire les affaires du gouvernement en ligne […] J’ai peur des conséquences si je fais une erreur […] C’est humiliant pour moi de ne pas pouvoir faire mes papiers. C’est pas facile d’apprendre à utiliser les ordinateurs. Le gouvernement devrait arrêter de tout mettre sur internet », témoigne Claude Blain, membre du comité des participants et participantes du RGPAQ.

«Chez Alphare, ce genre de propos, c’est du quotidien», signale la directrice générale de l'organisme, Annie Poulin. On l’entend de la part de tout le monde, des personnes peu alphabétisées qui ont de la difficulté à comprendre et utiliser le numérique, les aînés qui n’ont jamais eu à composer avec cela, des personnes à faible revenu qui n’ont pas les moyens de se payer des forfaits Internet ou de s’acheter un téléphone ou un ordinateur. Bref, le nombre de personnes qui vivent des difficultés avec le numérique est inquiétant, fait remarquer la dame.

C’est pourquoi, à compter de demain, toute personne qui se sent interpellée, est invitée à venir signer en personne la pétition aux locaux d'Alphare, qui sont installés dans le Pavillon du Coeur de Beauce-Etchemin (2640, boulevard Dionne, Saint-Georges), et qui sont ouverts de 8 h à 16 h 30. L'organisme recueillera des signatures jusqu’au 15 janvier prochain, mentionne Mme Poulin. Depuis le lancement de la déclaration, le RGPAQ, ses membres et ses alliés se sont mobilisés partout au Québec et ont déjà compilé plus de 5 300 noms sur un objectif de 10 000 .

Enfin, le Regroupement profitera aussi de cette mobilisation pour faire connaitre, à partir de demain, les résultats de sa consultation sur les enjeux et les solutions du virage numérique, à laquelle ont participé 38 groupes d’alphabétisation populaire et plus de 400 personnes.

Rappelons que le groupe Alphare, qui a été fondé en 1995, déploie sa mission sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan, auprès des personnes de 16 ans et plus qui souhaitent améliorer leurs compétences en français, calcul et technologie.