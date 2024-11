De la boxe caritative en soutien à deux organismes

Des représentants d'une douzaine d'entreprises ont pris part, mardi chez Unis Boxe Beauce à Saint-Georges, à une séance d'entraînement de boxe caritatif, au profit de deux organismes de la région.

L'événement, organisé pour une 3e année par l'entrepreneur RCM Solutions Modulaires, de Saint-Benoit-Labre, a permis d'amasser près de 1 200 $.

Le montant total sera réparti également entre les organisations Au Bercail et Parrainage Jeunesse.

L’entraînement de boxe caritatif annuel permet de mettre en lumière l’importance d’adopter de saines habitudes de vie ainsi que de soutenir des organismes du milieu qui soutiennent des jeunes, des hommes et des femmes ayant besoin d’un solide coup de main.

Rappelons qu'Au Bercail offre son soutien aux femmes et aux hommes plus vulnérables du milieu, avec une offre de services qui comprend notamment une maison d’hébergement et une soupe populaire. Quant à Parrainage Jeunesse, il accompagne les jeunes pour favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein potentiel.

«Nos partenaires et nos fournisseurs ont démontré leur générosité et leur cœur au ventre pour soutenir deux organismes d’ici qui favorisent le mieux-être de notre communauté», a souligné l’instigateur de l’événement et directeur de l’approvisionnement chez Groupe RCM, Nicolas Grenier.