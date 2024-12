Sourires et solidarité pour la grande fête d’Ouvre ton coeur à l’espoir 

Ce sont plus de 130 personnes, membres et bénévoles d’Ouvre ton cœur à l’espoir, qui sont venus faire leur tour à la grande fête de Noël de cet organisme, qui s'est tenue le 1er décembre, à la salle paroissiale de Saint-Georges-Ouest.

Rappelons que depuis 1995 sur le territoire de Beauce-Etchemins, l'organisation soutient des enfants gravement malades, ainsi que leurs familles.

«Encore cette année, plusieurs bénévoles se sont impliqués pour préparer et réaliser notre grande fête de Noël annuelle, qui est vraiment très importante à nos yeux», explique Stéphanie Vaillancourt, qui siège au conseil d'administration depuis sept ans, et dont le fils est atteint d'une insuffisance. «Nous souhaitons faire briller les yeux des petits et aussi des grands qui vivent une épreuve qui a beaucoup d’impacts dans la vie de toute leur famille. D’être ensemble, avec des gens qui vivent une réalité similaire à la nôtre, c’est vraiment un beau moment.»

Les défis d’avoir un enfant malade

La coordonnatrice de l’organisme, Dyane Plante, communique chaque jour avec des parents d’enfants malades ou des intervenants qui les accompagnent. C’est tout un univers qu’elle a dû apprivoiser depuis son arrivée en poste il y a trois ans.

«Ces familles vivent tellement de défis complexes, que ce soit au niveau médical, financier, relationnel ou organisationnel, sans parler de tous les impacts auxquels on ne penserait même pas si on ne les côtoie pas. Ces impacts et ces défis favorisent l’isolement pour toute la famille. L’enfant malade engendre tellement de soins et de logistique qu’ils s'éloignent progressivement de leur entourage. On ne peut que développer une très grande admiration pour leur force et leur résilience qu’ils n’ont pas le choix d’avoir», de signaler la dame, qui se réjouit encore de tous les visages souriants et de la solidarité présente lors de cet événement annuel.

Mme Plante a également eu une pensée pour les enfants qui n’ont pu être présents à la fête, dimanche dernier, en raison du stade critique de leur maladie.