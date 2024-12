Don de 2 500 $ à l'Escadron des cadets de l’air de Saint-Georges

La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière vient d'effectuer un don de 2 500 $ à l’Escadron 890 Saint-Georges des Cadets de l’air de l’Aviation Royale Canadienne.

Ce montant aidera à équiper les officiers de matériel informatique (ordinateur, tablette, télévision, émetteur-récepteur radio) à la fine pointe de la technologie, pour permettre de donner des formations numériques aux cadettes et aux cadets.

L’Escadron pourra ainsi faire sa part pour l’environnement, en réduisant considérablement l’utilisation du papier. Il s’agit d’une progression au niveau de l’enseignement des cadettes et des cadets, un développement durable auquel Desjardins apporte son soutien.

L’Escadron 890 Saint-Georges est le plus gros de la région. Il permet à plus de 65 jeunes de découvrir des activités passionnantes de la région, de faire du sport, de la musique, de l’art oratoire et plein d’activités qui les font bouger.