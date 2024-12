Plusieurs dons remis à Moisson Beauce par des producteurs beaucerons

Encore cette année, la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et ses syndicats affiliés ont renouvelé la remise de plusieurs dons, sous forme de denrées, à la banque alimentaire Moisson Beauce.

Les divers produits alimentaires seront remis aux personnes défavorisées de la région, afin de bonifier les paniers de Noël que Moisson Beauce distribue à son réseau d’organismes partenaires pendant la période de Fêtes.

« Année après année, la Fédération et ses syndicats affiliés se font un devoir de contribuer de manière significative aux paniers de Noël distribués par l’organisme Moisson Beauce. Même si le secteur agricole doit, lui aussi, conjuguer avec des enjeux majeurs, les productrices et les producteurs sont toujours heureux de s’unir et faire preuve de solidarité en ce temps de l’année, qui rappelons-le, est plus difficile à traverser pour certains », a mentionné Pascal Leclerc, 2e vice-président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, avant d’ajouter que « des organismes, tels que Moisson Beauce, apportent un réconfort inestimable à un nombre tristement impressionnant de personnes, ce qui n’est pas sans nous rappeler combien nous sommes choyés de pouvoir donner au suivant. »

D’abord, les Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud se sont concertés afin de remettre un important don de viande hachée. Les productrices et les producteurs des syndicats locaux des Appalaches, de Beauce-Sartigan, de La Nouvelle-Beauce, de Beauce-Centre et des Etchemins ont eux aussi participé à ce don, permettant ainsi d’amasser un total de 1 000 livres de bœuf haché, l’équivalent de 6 000 $ en épicerie.

L’Abattoir Cliche de East Broughton a renouvelé sa généreuse contribution en offrant la coupe et l’emballage sous vide au prix coûtant. Les fermes Louber, SS Kennebec, Sartigan ainsi que l’Entreprise Céréale-Lys ont permis de réaliser des économies importantes en donnant chacune une vache. Le tout avec la collaboration de Transport d’animaux Sauveur Poulin pour le transport de certains animaux.

Puis, les membres du Syndicat des producteurs d’œufs de l’Est du Québec ont aussi effectué un don majeur en remettant 2 975 douzaines d’œufs, d’une valeur de 14 000 $. Les Éleveurs de volailles de l’Est-du-Québec ont de nouveau coordonné un don significatif de 572 livres de poulets, ce qui équivaut à un montant de 1 530 $. Les Éleveurs de porcs de la Beauce se sont aussi mis de la partie en remettant 500 livres de viande hachée, un don représentant une somme de 2 500 $. Enfin, Les Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Sud ont offert 563 litres de lait à l’organisme, pour un montant estimé de 1 300 $.